VIDEO: "No le pases báscula amiga", le dicen a mujer que intentaba robar a hombre en el Metro

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un usuario del Sistema de Transporte Colectivo Metro captó el momento en el que una mujer aprovechó que un pasajero se quedó para intentar robarle algo.



En la grabación que circula en redes sociales se aprecia que un usuario recorre los vagones vacíos de la línea A, y de pronto nota que una mujer se se encuentra en cuclillas intentando despojar de sus pertenencias a un hombre que se encuentra muy dormido.



El hombre recrimina su actitud y le dice "No le pases báscula amiga, no lo robes no manches".







Al notar que la descubrieron y que la graban, asegura que no robo nada.



"Dame chance, es que se me hizo fácil", suplica la mujer para no ser entregada a las autoridades.



El autor del video en más de una ocasión amenaza que la denunciará, pero las mujer insiste en que no lo haga, mientras come pepitas y tira la basura dentro del vagón.