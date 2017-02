Desconoce Cofepris uso de medicinas falsas en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"No tenemos pruebas de que hayan sido aplicados medicamentos oncológicos falsos, ni que haya sido aplicada agua destilada a niños o adultos", afirmó Julio Sánchez y Tepoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).Al presentar los resultados de la investigación sobre medicamentos para cáncer y pruebas de VIH falsos en el estado de Veracruz, Sánchez y Tepoz destacó que hasta el momento se han revisado 151 expedientes clínicos del periodo 2011 a 2016 de los cuales 36 son pediátricos y 115 son adultos "."No tenemos pruebas de que hayan sido aplicados medicamentos oncológicos falsos, no tenemos hoy un solo dato de que haya sido aplicada agua destilada o medicamentos falsos a niños o adultos. Hasta el momento no tenemos evidencia de donde salieron las acusaciones del agua destilada", enfatizó.El titular de la Cofepris indicó que esta información se le notificó ayer al gobierno de Veracruz y que a partir de ese día tendrá cinco días hábiles, como mínimo, para la presentación de pruebas, aunque después el gobierno estatal podría pedir otro periodo para aportar sus pruebas."Considerando que hasta el momento no se ha encontrado evidencia de aplicación de medicamentos falsos o de agua destilada a pacientes con cáncer, la Cofepris solicitó formalmente a las autoridades de Salud del Estado de Veracruz la información que aporte la evidencia que sustente las afirmaciones formuladas", subrayó.Sánchez y Tepoz destacó que durante las verificaciones realizadas desde el 18 de enero pasado se aseguraron 16.8 toneladas de medicamentos caducos y 46 mil 984 pruebas rápidas “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test” que no tienen registro sanitario.Con fecha 24 de enero de 2017, personal de la Cofepris encontró 46 mil 984 piezas de “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test” en el Almacén “A” de Insumos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y al ser revisadas se determinó que no tienen registro sanitario, que están caducos y que incumplen con toda la normatividad de etiquetado, por lo que fueron asegurados y se ordenó su evaluación técnica, que aun está en proceso.Detalló que la Cofepris detectó que la Secretaria de Salud del estado de Veracruz adquirió 70 mil pruebas rápidas de“Kit de detección VIH 1&2 VIH Test” en 2011, las cuales fueron distribuidas a las 11 jurisdicciones sanitarias de la entidad desde ese año.El funcionario detalló que las pruebas falsas, las cuales ya fueron aseguradas, carecían de permisos de importación y eran de origen chino. Aclaró que la adquisición de estás pruebas la hizo de manera directa el gobierno del Estado de Veracruz, aunque aún están en proceso de identificar las fechas.“Hasta el momento, la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz no ha entregado a la Cofepris la información relacionada con la localización de las 23,016 pruebas restantes, por lo que se continúa con la investigación", indicó.Sánchez y Tepoz destacó que la Cofepris requerirá oficialmente a las autoridades de Salud del Estado información de la atención médica otorgada a los pacientes con cáncer, así como a las personas a las que se haya aplicado la prueba rápida para VIH referida, con la finalidad de realizar las acciones de protección a la salud de los pacientes. Estas actividades estarán supervisadas por las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.