Descartan gasolineras en Coahuila unirse a paro fronterizo

SALTILLO, Coahuila(SUN)

Casi medio centenar de gasolineras de Acuña y Piedras Negras, Coahuila, descartaron sumarse al llamado paro fronterizo.



No obstante, el gerente de Grupo Carzo, Carlos Mario González Rodríguez, aseguró que la situación es crítica porque desde el 1 de enero, Pemex les vende la gasolina Magna a 16.06 pesos por litro y ellos la tienen que ofertar a 13.23, y aunque esta diferencia luego se les regresará, agregó, urge resolver el problema.



“Ahora Pemex nos ofrece 16 días de crédito, pero lo que hace es como darle un mejoralito al enfermo terminal, lo que se requiere es igualar los precios con los combustibles del otro lado de la frontera, como estaban desde hace años”, subrayó.



“Se los dijimos a altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Palacio Nacional que hay que regresar al esquema anterior de la homologación del precio de las gasolinas con las ciudades vecinas que tenemos en Estados Unidos, para no provocar fuga de divisas ni desventajas competitivas, pero parece que no entendieron”.



Los funcionarios, añadió, argumentaron que el aumento era por decreto y que no se podía modificar



"Sólo las que mantenemos el precio de 13.23 pesos el litro de Magna estamos vendiendo, aunque las ventas bajaron en un 20% y los que tienen el precio de 16 pesos y fracción registran un desplome superior al 50% de su clientela”, señaló.



González Rodríguez dijo que una docena de las 28 estaciones que hay en Piedras Negras sostienen el precio gracias al apoyo anticipado, a cuenta de consumo, de 800 mil pesos que les dio a cada uno de estos establecimientos el alcalde Fernando Purón Johnston, de lo contrario ya habrían quebrado.



Debido al precio de la gasolina en Estados Unidos, muchos automovilistas mexicanos prefieren cruzar los puentes fronterizos e ir a surtir gasolina.



“Las estaciones de allá, de Eagle Pass y de del Río, Texas están abarrotadas, las filas son enormes, y aquí en Piedras Negras y Acuña las gasolineras están vacías o con pocos clientes”, comentó.



“Aquí en Piedras Negras no nos sumamos al paro fronterizo porque el alcalde nos pagó por adelantado el consumo de combustible para vehículos y patrullas del municipio, pero es indispensable que el gobierno de marcha atrás y vuelva a igualar los precios de los combustibles”, remarcó.