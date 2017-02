Protesta PRD en San Lázaro contra gasolinazo y muro fronterizo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al grito de "¡no al muro, no al muro, no al muro!" la bancada del PRD en San Lázaro protestó contra el muro que ordenó construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la frontera con México.



Prácticamente toda la bancada del sol azteca se paró de sus curules para manifestarse al pie de la máxima tribuna del país, mientras el ex presidente nacional del PRD, Agustín Basave fijaba su posición en la sesión solemne por la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917.



Los perredistas sacaron una gran manta con la leyenda, "Trump: No al muro".



También se pronunciaron contra el alza en los precios de las gasolinas.



Con otras dos mantas con las leyendas: "Exigimos #NoMásGasolinazos" y "Peña sigue equivocado, no más daño a la economía familia" mostraron su rechazo al incremento en los precios de los combustibles.