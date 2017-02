Aeroméxico cobra primera maleta documentada

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

Grupo Aeroméxico anunció que hoy comienza a cobrar la primera maleta documentada en vuelos hacia y desde Estados Unidos y Canadá, para pasajeros que viajan en clase Turista.



“Esta nueva disposición busca minimizar el impacto del entorno económico actual sobre las tarifas y alinear las prácticas comerciales de la empresa con la tendencia internacional.



“De esta manera se busca competir con el creciente número de aerolíneas de bajo costo del mercado estadounidense”, indicó Aeroméxico.



Los pasajeros que hayan adquirido sus boletos antes del 1 de febrero quedan exentos de cobro, siempre y cuando no realicen cambios.



El costo de la primera maleta documentada es de 500 pesos o 25 dólares estadounidenses o 25 dólares canadienses, cuando se pague en mostradores de los aeropuertos de México, EU y Canadá respectivamente.



Y de 400 pesos (20 dólares estadounidenses o canadienses) si se hace una pre-compra en página web, call center y oficinas de boletos.



Las tarifas a partir de la segunda y tercera pieza de equipaje no cambian, se van a aplicar de la misma forma y no son acumulables, es decir 160 dólares si se paga en el aeropuerto y 150 dólares si se realiza en pre-compra.



American Airlines, Alaska, JetBlue y Delta Airlines cobran 25 dólares por la primera maleta en vuelos domésticos en Estados Unidos como hacia y desde Canadá y recientemente con México, así como las canadienses AirTransat y Westjet, con fuerte presencia en destinos de playa mexicanos.



Recientemente, American Airlines introdujo una tarifa a pasajeros que quieran llevar equipaje de mano.



Aeroméxico agregó que los pasajeros que quieran viajar con equipaje de mano deben seguir normas de seguridad sobre las dimensiones, es decir, peso máximo de 10 kilos y 23 centímetros de ancho, 36 de largo y 56 de alto.



En reconocimiento a la lealtad de los pasajeros frecuentes, los clientes Club Premier Titanio, Platino y Oro, SkyTeam Elite y SkyTeam Elite Plus, así como clientes con tarjetas de marca compartida, pueden documentar su primera maleta sin costo.