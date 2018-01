Árbol de Navidad se incendia en el centro de Zacatecas

ZACATECAS(SUN)

Presuntamente ocurrió anoche, en la celebración de año nuevo en Zacatecas; México.

¿No había protocolo de protección civil...?



!Imaginen si esto ocurre en las faldas del cerro de la Bufa -hubo pirotecnia- lo bueno no pasó a mayores en Plaza de Armas...! pic.twitter.com/Wg4PKXgICC — Carlos Aguirre Romo (@romo_aguirre) 1 de enero de 2018

Durante los festejos de Año Nuevo se incendió el árbol de Navidad ubicado en la Plaza de Armas de Zacatecas informó Juan Antonio Caldera Alaniz, director estatal de Protección Civil.Precisó que no se trató de un acto intencional o de vandalismo, como ha ocurrido en otros años, sino de un descuido de los asistentes "que no vigilaron a sus hijos que aventaron pirotecnia que cayeron en el árbol".Usuarios de redes sociales grabaron el incidente, ocurrido durante los festejos de fin de año. Los videos muestran el incendio del árbol y cómo se consumió en cuestión de segundos.Caldera Alaniz dijo que personal de bomberos acudió al lugar, pero éste estaba prácticamente incinerado cuando llegaron, pues el material del que está hecho se consume en menos de cinco minutos.Dijo que el incidente no tuvo repercusiones mayores, sobre todo porque en la zona se colocó, hace tres semanas, una villa navideña.Mencionó que también se montó un operativo especial en el Cerro de La Bufa donde, a la media noche, se realizó un espectáculo de pirotecnia musical que cuidaron no provocara incendios.El único reporte de incendio que se tiene es el ocurrido en el municipio de Jerez donde se quemó una bodega con pirotecnia, debido a un descuido, que alcanzó a varias pacas de alimento para ganado.El funcionario estatal aseguró que la venta de pirotecnia estuvo controlada ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permite a cada establecimiento de venta un máximo de 10 kilos y que tenga un extintor y tierra para sofocar el fuego en caso de un accidente.Hasta el momento los cuerpos de seguridad no han realizado decomisos de ventas clandestinas.Recomienda a la población supervisar a los menores en la quema de pirotecnia pues pueden lastimarse o causar accidentes.