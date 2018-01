Miguel Ángel Yunes se quitó el reloj porque le "estaba molestando"

VERACRUZ(SUN)

Aquí el momento en el que Yunes Linares esconde su reloj de lujo.



Lo que nunca podrá esconder es que no tiene ni un gramo de madre: portar un reloj de 6 mdp cuando gobiernas uno de los edos más pobres de México. HIPÓCRITA.



Sí merezco abundancia 2.0 pic.twitter.com/WtlxKJhxKD — Enea Salgado (@eneitasalgado) 1 de enero de 2018

Demandará por daño moral Yunes Linares a El Universal, por publicación del reloj de más de 6 millones de pesos. #Xalapa #Veracruz pic.twitter.com/zWV2kFnupG — LA GAZETA TV (@lagazetatv) 1 de enero de 2018

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares rechazó que tenga un reloj de 6 millones de pesos y afirmó que no es de la marca Richard Mille.“Es un reloj que compré yo con mis propios recursos, no es marca Richard Mille y costó 30 veces menos", dijo el mandatario en un conferencia de prensa esta mañana.Calificó como falso que haya ocultado el reloj y que se lo quitó porque "le estaba molestando". Añadió: "me lo di como regalo de 65 años, que cumplí el 5 de diciembre".Durante el evento, el mandatario mostró por unos segundos y a distancia, el reloj a los medios.Durante la última reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, realizada el pasado 30 de diciembre, se observó al mandatario iniciar el encuentro con un reloj y luego quitárselo por debajo de la mesa.Sin embargo, decenas de usuarios de redes sociales identificaron el reloj como un Richard Mille que dijeron tiene un costo de cerca de seis millones de pesos.En las imágenes se observa a Yunes tratando de quitarse el reloj. La grabación comenzó a difundirse en redes sociales y se observan fotografías sacadas del video donde se muestra al gobernador con y sin el reloj.El mandatario amagó con demandar a El Universal por difundir la información.