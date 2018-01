Sólo 3 de cada 10 mexicanos se preocupan por la "cuesta de enero"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de los fuertes gastos de fin de año, tres de cada diez mexicanos ahorraron para los gastos de la época decembrina, y se mostraron preocupados por la llamada "cuesta de enero", informó la firma Resuelve tu Deuda.



En una encuesta realizada por la reparadora de crédito, 40% de los mexicanos estimó un desembolso mayor en sus compras de navidad y año nuevo, y 6 de cada 10 no temen a que el inicio de 2018 sea complicado para sus finanzas personales.



En ese sentido, la empresa destacó que solamente 3 de cada 10 mexicanos ahorraron para el fuerte desembolso que representan las compras de cierre de año, con lo que es factible que la mayoría de la población se haya endeudado y durante todo 2018 destinen buena parte de su ingreso a liquidar sus compromisos financieros.



"Ya sea por no hacer un presupuesto o por desconocer las responsabilidades que implica utilizar los meses sin intereses, la mala administración financiera de los consumidores traerá como consecuencia seguir pagando las compras decembrinas durante todo el año. Situación que vulneraría su capacidad económica ante una emergencia familiar", destacó Resuelve tu Deuda.



La encuesta muestra que 6 de cada 10 mexicanos se vieron en la necesidad de utilizar las tarjetas de crédito o el dinero disponible en sus cuentas para costear las festividades.



Respecto de las formas de pago, la empresa explicó que el débito se consolidó como la opción elegida por 4 de cada 10 consumidores, dejando al efectivo en un segundo lugar y desplazando al crédito a la tercera posición con sólo el 22 por ciento de las preferencias.



"Estos resultados contrastan con los de la encuesta realizada para conocer la conducta de compra durante el Buen Fin, ya que en esa ocasión las tarjetas de crédito fueron escogidas por 36% de los encuestados".



Sobre este cambio de tendencia, la reparadora explicó que puede ser consecuencia de que los consumidores no han liquidado las compras adquiridas en noviembre, por lo que su línea no estaba disponible para soportar este consumo. Así, quienes a pesar de esto decidieron ocupar su tarjeta, corren un gran riesgo de endeudamiento al inicio de este año.



Sobre el uso de meses sin intereses, destaca que el plazo preferido por las personas es de 3 a 6 meses. En contraste, los periodos extendidos a un año o más disminuyeron en comparación de noviembre, cuando ocupaban 43% de preferencias, lo cual se redujo a 21% en diciembre.



Así, existe el riesgo de comprometerse a una deuda por muchos meses se puede empalmar con otras festividades, al grado de que 5% de las personas sondeadas admitió seguir pagando las compras de las fiestas decembrinas de 2016.