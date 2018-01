Ellos son los 12 periodistas asesinados en 2017

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al igual que en 2016, México cierra este 2017 como “el País en paz más peligroso del mundo” para los periodistas, según un balance realizado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.Este año, dice el documento, “11 periodistas fueron asesinados en el país, todos de manera intencional”.Sin embargo, esa cifra no incluye a Gumaro Pérez, el reportero asesinado el pasado 19 de diciembre en una escuela primaria de Acayucan, Veracruz, cuando acudía al festival navideño de su hijo.Aunque las autoridades de la entidad han dicho que Gumaro no ejercía actualmente el periodismo, diversas voces han exigido que se tome en cuenta su profesión como línea de investigación en su homicidio.Reporteros Sin Fronteras pone a México junto a Siria como las naciones más peligrosas en el mundo para los periodistas.En ese país de Medio Oriente, donde desde 2012 se vive una sangrienta guerra, 12 reporteros fueron asesinados este año. Ahí “el peligro es omnipresente y los reporteros, sean profesionales o ciudadanos, permanentemente corren el riesgo de perecer por los tiros de francotiradores, el lanzamiento de misiles, la explosión de bombas artesanales o los ataques suicidas”, dice el documento.En México, de acuerdo con el balance, la situación es la siguiente: “En este País, donde imperan los cárteles del narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría”.RSF también alerta de la impunidad que impera en la mayoría de los crímenes contra comunicadores.Aquí hacemos un recuento de cada uno de los 12 periodistas que fueron asesinados en México durante este año.Cecilio Pineda, de 39 años, fue el primer periodista en ser asesinado este año.El 2 de marzo, Pineda esperaba a que le entregaran su vehículo en un autolavado en el municipio de Pungarabato, cuando dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, le dispararon.El reportero murió minutos después, cuando era auxiliado por paramédicos.El reportero fue víctima de agresiones en 2015, cuando un grupo armado entró a su domicilio y lo amenazó a él y a su familia.Tras su asesinato, en marzo pasado, la Segob aseguró que detectó el peligro que corría el periodista, por lo que le ofreció un refugio temporal. Sin embargo, según las autoridades, aunque el traslado se planeó en más de una ocasión, nunca se concreto, y finalmente su casó se archivó. Por ello, la CIDH pidió un informe sobre las alternativas que el mecanismo de Protección a Periodistas le ofreció al periodista.Cecilio Pinea era director de La Voz de Tierra Caliente y fue colaborador de El Universal; cubría la fuente policía en la región de Tierra Caliente.“Era un periodista crítico frente a la corrupción del gobierno local”, escribió RSF en una nota sobre el caso.A Ricardo Monlui Cabrera lo asesinaron el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz. Ese domingo, el periodista salió de un restaurante junto a su esposa y sus hijos cuando fue atacado a balazos.Monlui tenía 57 años y era director del diario El Político y también era columnista del Diario de Xalapa y el Sol de Córdoba. Aunque el periodista no denunció amenazas, en diciembre de 2010, intentaron asesinar a su hijo, Ricardo Monlui Ruíz.La mañana del 23 de marzo, la corresponsal de La Jornada y reportera del diario Norte de Ciudad Juárez, Miroslava Breach Velducea fue asesinada a balazos cuando conducía su camioneta tras salir de su domicilio en Chihuahua.La periodista tenía 54 años murió cuando era trasladada al hospital.Su homicidio desencadenó una serie de protestas en diversos estados del país, así como la condena de organismos internacionales, como la SIP y la ONU.Breach cubría temas relacionado con el crimen organizado y corrupción.Tras unos días de su asesinato, el gobierno de la entidad dijo que la periodista había sido asesinada por su labor periodística.De hecho, Miroslava acababa de publicar un reportaje sobre los líderes de un grupo delictivo relacionado con el Cártel de Juárez.A casi nueve meses de su asesinato, el pasado 22 de diciembre, se informó del asesinato de Ramón Andrés Zavala, quien, según las investigaciones, fue el autor material del homicidio de la periodista; mientras el pasado 25 de diciembre detuvieron en Sonora a Juan Carlos Moreno Ochoa, el presunto autor intelectual del crimen.Maximino Rodríguez fue asesinado en el estacionamiento de una tienda en La Paz, Baja California Sur, el 14 de abril, frente a su esposa quien resultó ilesa durante el ataque.El reportero fue atacado por sujetos a bordo de una camioneta. Era encargado de los temas policíacos en el portal Colectivo Pericú.Otros de los asesinatos que conmocionaron al gremio durante 2017 fue el del periodista y escritor sinaloense, Javier Valdez.El 15 de mayo, a plena luz del día, Vadez fue interceptado por hombres armados, en calles de Culiacán, cuando caminaba hacia las oficinas del semanario Río Doce.El Cofundador del semanario Río Doce tenía 50 años, y estaba especializado en temas del narcotráfico.Era corresponsal de La Jornada, trabajó el diario Noroeste, y publicó diversas novelas como “Miss Narco” y “Levantones”. Su último libro, “Narcoperiodismo”, lo publicó a finales de 2016.El repotero de 26 años de edad fue atacado a balazos cuando viajaba junto a su madre, Sonia Córdoba, en Jalisco.El 15 de mayo, cinco sujetos los atacaron, uno de ellos abrió la puerta de su auto y le disparó al joven en cuatro ocasiones; su madre, Sonia Córdoba, resultó herida durante el ataque.Rodríguez colaboraba en El Costeño, cuyo director es su padre, Héctor Rodríguez.El periodista de 45 años fue secuestrado por un grupo armado el 18 de mayo y sus restos calcinados se encontraron el 14 de junio, en la zona conocida como Barranca del Diablo, sobre la carretera de Lombardía y Nueva Italia.El 6 de abril Adame denunció que él y su esposa, así como otro de sus colaboradores, fueron golpeados y detenidos por policías mientras cubrían un desalojo de mujeres de la alcaldía de Múgica, agresión por la que responsabilizó al alcalde Salvador Ruíz Ruíz.Era director del canal de televisión 6TV en Nueva Italia. Nació en Nueva Italia, Michoacán, el 29 de abril de 1972 y estaba casado con Frida Urtiz Martínez, también periodista, con quien cuidaba a sus tres hijos.Fue asesinado el 10 de julio en Veracruz tras ser atacado por sujetos que viajaban en una motocicleta en el municipio de Acayucan.Este camarógrafo hondureño, de 28 años, buscaba refugio en México, debido a que temía por su vida tras el asesinato de Igor Abisaí Padilla Chávez, con quien trabajaba en su país.Fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, luego de recibir un balazo en la cara al tratar de defender a una joven que estaba siendo molestada.Tenía 33 años y se desempeñaba como reportero de la Revista Dictámen, de corte político; también colaboraba en el canal de televisión local CNR como conductor del noticiero estelar.El reportero fue atacado a tiros el 22 de agosto junto a un ex jefe de la policía y a otra persona no identificada afuera de una tienda en el pueblo de Covarrubias, Veracruz.Conocido entre sus colegas como "Pavuche", cubría la fuente policial en el Diario de Acayucan. Denunció una supuesta red de corrupción de obras públicas en el municipio donde reportaba.Su esposa, Hilda, le pedía que abandonara el oficio porque lo llevaba a un “abismo”, mientras que su hija Cristina Ríos Nieves denunció que su padre “desenmascaraba personas poderosas".El cuerpo del fotoperiodista fue localizado el 6 de octubre con signos de tortura, a un costado de las vías de ferrocarril que se dirigen al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí. El día anterior tres hombres, que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial, lo sacaron a la fuerza de su domicilio.Conocidos del periodista denunciaron que en días anteriores había acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar que policías ministeriales del estado lo amenazaron de muerte y no se le proporcionaron las medidas de protección.El reportero fue asesinado en la escuela primaria Aguirre Cinta, en el municipio de Acayucan, Veracruz, cuando acudía al festival navideño de su hijo.La Fiscalía determinó que no era periodista debido a que no se encontraba trabajando para ningún medio de comunicación, pero estaba acogido a mecanismos de protección sólo para coberturas.Pérez tenía 34 años, estaba casado con Adelina Mendoza y fue reportero del portal de noticias "La Voz del Sur”.