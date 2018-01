Independientes cierran año sin lograr firmas en al menos 17 estados

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

Al cierre de 2017, los principales aspirantes a conseguir una candidatura presidencial por la vía independiente siguen lejos de cumplir con el requisito marcado por la ley de obtener un umbral de firmas que represente el 1% de la Lista Nominal de Electores en al menos 17 estados.



Los requisitos para aparecer en la boleta presidencial como independiente marca al menos un umbral de 866 mil 593 firmas de apoyo ciudadano, pero con una dispersión de al menos 17 entidades del País para tener representatividad.



Sin embargo, en la medición del último día del año, los dos aspirantes que adelantan en la recolección de firmas, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala, apenas han cumplido con el requisito en cinco estados; les sigue Armando Ríos Piter, con uno.



Otros aspirantes como la zapatista María de Jesús Martínez Patricio, el académico Edgar Ulises Portillo Figueroa, y el periodista Pedro Ferriz de Con, no han conseguido la meta ni siquiera en un estado del País.



En el caso de Jaime Rodríguez, reportó al cierre del año 1 millón, 334 mil, 556 firmas conseguidas; es decir, 467 mil 967 apoyos más del umbral de 866 mil 593; pero sólo ha cumplido con el requisito de dispersión en cinco entidades: Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.



El gobernador con licencia de Nuevo León tiene un avance de dispersión de 89.48% en la Ciudad de México, 79.62% en Oaxaca, y 79.57% en Coahuila; en contraste, apenas lleva 6.21% en Guanajuato, 7.35% en Jalisco, y 8.32% en Hidalgo.



Margarita Zavala cerró 2017 con un reporte de 767 mil 274 firmas conseguidas, pero sólo en cuatro estados ha cumplido con el requisito de dispersión: Aguascalientes, Campeche, Colima y Oaxaca.



En las siguientes tres entidades donde la ex primera dama muestra más avance son Querétaro con 80%, Sinaloa (67.07%), y Yucatán (64.64%); mientras que el menor nivel de avance lo reporta en Hidalgo (21.28%), Puebla (14.76%), y Guanajuato (14.21%).



A su vez, Armando Ríos Piter tiene un avance de firmas conseguidas de 549 mil 324, pero un nivel de dispersión de apenas un estado: Guerrero, de donde es originario.



El senador con licencia tiene mayor avance de dispersión en Colima (78.54%), Baja California Sur (50.93%) y Colima (78.54%). En contraste, su dispersión ha sido menor en Baja California (0.92%), Hidalgo (0.86%) y Sonora (0.69%).



Los aspirantes María de Jesús Martínez Patricio con 127 mil 819 de firmas conseguidas al cierre de 2017; Édgar Ulises Portillo Figueroa, con 233 mil 744, y Pedro Ferriz de Con, con 97 mil 403, no han logrado la meta de dispersión en ningún estado.



La zapatista Marichuy cerró con un mayor nivel de cumplimiento de dispersión en Zacatecas (48.46%); el académico Edgar Portillo, alcanzó su mayor avance en la Ciudad de México con 9.28%; mientras que el periodista Pedro Ferriz cerró con mayor avance de dispersión en Aguascalientes con 25.14%.