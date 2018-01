'México se mueve', afirma Peña Nieto en videomensaje

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Presidencia de la República difundió este domingo un video con un mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, el cual acompañó con una canción que dice “porque México se mueve y ya nada lo detiene”.



En el último día del año, la Presidencia hizo un resumen de los avances y resultados de la actual administración en un videomensaje titulado “5 años transformado a México”.



En la grabación, que retoma frases de varios de los discursos del Mandatario y que tiene una duración de 5 minutos 44 segundos, el jefe del Ejecutivo destacó que “el futuro de México tiene que ser más grande que nuestra historia. ¡Que 2018 sea un extraordinario año para todos los mexicanos!”.



El primer Mandatario destaca en el video que México vive el cambio más profundo de su economía en décadas; que la transformación del País sucede en todas partes del territorio; y que se han sentado las bases de un mejor País.



“La transformación que hemos emprendido seguirá adelante porque México no se detiene. Hace cinco años México eligió un cambio con rumbo, había varios desafíos que debían atenderse de inmediato, juntos hemos sentado las bases de un mejor País”, expresa.



No obstante, Peña Nieto reconoce que falta construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito, y que se requiere un País más fuerte y de mayores oportunidades.



El video, que incluye las frases “gracias al esfuerzo de todos hoy México se mueve”, “México no se detiene”, “juntos hemos sentado las bases de un mejor País” y “viva México”.