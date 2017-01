Se multiplican protestas contra alza a precio de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cientos de personas salieron a protestar en diversas ciudades del País para mostrar su rechazo al alza a los precios de las gasolinas, la cual entró en vigor este 1 de enero.En la Ciudad de México, más de 200 personas se manifestaron contra el aumento de alrededor de 20 por ciento a los combustibles.Los manifestantes arribaron al Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo capitalino. En el contingente también se contó con la presencia de niños que acompañan a sus padres o abuelos con el fin de exigir un mejor futuro.En Guerrero, taxistas, choferes del servicio público, ciudadanos e integrantes del PRD y Morena se pronunciaron en contra de los incrementos.En Zihuatanejo, los manifestantes cerraron cuatro gasolineras y recriminaron el aumento de precios a pesar de que “fue una promesa de campaña” del presidente Enrique Peña Nieto que se reducirían los costos.En Acapulco, perredistas y miembros de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) protestaron en una lancha frente a la Octava Regional Naval y recorrieron playas para manifestarse contra el aumento al precio de las gasolinas.Por otra parte, en Hidalgo, por tercer día consecutivo, pobladores del municipio de Tepeji del Río, mostraron su molestia por la medida establecida por el gobierno federal.Desde ayer, gasolineras de varios municipios hidalguense cerraron sus puertas argumentando escasez del combustible, lo que generó molestia de la ciudadanía.En Saltillo, cerca de mil habitantes realizaron este mediodía una marcha, en la cual demandaron la salida de Enrique Peña Nieto de la presidencia de México.Los inconformes iniciaron la marcha de protesta frente al Ateneo Fuente, sobre el bulevar Venustiano Carranza y caminaron hasta el Congreso del estado, donde realizaron un mitin para demandar a los diputados federales y senadores de Coahuila actuar para revertir las alzas a los precios.Con cartulinas y consignas como "¡fuera Peña, fuera Moreira!", los manifestantes incitaban a los automovilistas a unirse a los reclamos.En cambio, usuarios del transporte público de Monterrey, Nuevo León, exigieron al gobierno estatal rechazar cualquier incremento en las tarifas de autobuses con el argumento del incremento en las gasolinas, pues aseguraron que, según un estudio realizado por ellos sobre los costos del servicio, la tarifa actualmente debería ser de 10 y no de 12 pesos.Durante la protesta que realizaron frente al Palacio de Gobierno, los manifestantes rompieron a palos una piñata que, según explicó Rocío Montalvo, dirigente de la agrupación Únete Pueblo, simbolizaba al “pulpo camionero”, una alianza de empresarios que con la complacencia del gobierno estatal controla el servicio de transporte urbano e impone sus políticas tarifarias a la población del área metropolitana.En el estado de Tamaulipas, decenas de ciudadanos participaron en una marcha pacífica en lo que fue la cuarta jornada de protesta contra el alza al precio de la gasolina.El grupo de ciudadanos comenzó a reunirse a las 17:00 horas en la explanada del Paseo Pedro José Méndez, donde llegaron con mantas y cartulinas.Como lo han hecho en las anteriores manifestaciones, lanzaron lo que se ha convertido en su grito de batalla: “¡No al gasolinazo, no al gasolinazo!”.Aníbal Martínez González, quien comenzó el movimiento ciudadano en Ciudad Victoria, explicó que continuarán manifestándose de forma pacífica, a pesar de las acciones radicales que se anuncian en otras ciudades del país.“Nosotros continuaremos igual, sin afectar a terceros con nuestras movilizaciones”, dijo.Mientras, en Baja California Sur, se reportó un asalto a una gasolinera, la presencia de una manta con amenazas, así como quejas de decenas de usuarios y largas filas.Según los primeros reportes, dos hombres amagaron a la encargada de la gasolinera y le exigieron que le entregara el efectivo. Se llevaron aproximadamente 8 mil pesos. Los sujetos habrían huido en un vehículo color gris.Aunado a esto, por medio de redes sociales comenzaron a circular imágenes de una manta que fue colocada en una gasolinera al norte del estado, en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, debido a que había restringido la venta de combustible durante la noche del sábado.En la manta, firmada con las siglas “CJNG” (propias del Cártel Jalisco Nuevo Generación) se lee una amenaza a un empresario gasolinero: “Humberto Ibarra si de las 9 am a las 5 pm no le regalas 40 lts de gasolina a la gente de Gro. Negro a la que le has robado mucho te vamos a quemar tus gasolineras aquí andamos no vinimos dioquis”.Anoche otro incidente ocurrió en una estación de gasolina ubicada en la comunidad de El Sargento, en La Paz, en donde se limitó la venta de combustible hasta antes de medianoche sólo a 300 pesos y no en galones.También hubo una manifestación en el malecón de ciudadanos inconformes por el alza en la gasolina. Una veintena de personas con pancartas se presentaron a lanzar consignas contra el Gobierno federal. Anunciaron que esta tarde harán otra movilización.