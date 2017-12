Guinness certifica que mujer halló el aguacate más pesado del mundo

HAWÁI(AP)

Foto: AP

Guinness World Records confirmó esta semana que una mujer de Hawái encontró el aguacate más pesado del mundo.Pamela Wang, de Big Island, encontró el enorme aguacate de 5 libras y 3,6 onzas (2,4 kilogramos) mientras daba un paseo a principios de este mes, informó West Hawaii Today.El gran aguacate llamó la atención de Wang porque era casi del tamaño de su cabeza, dijo en una entrevista anterior.Luego de un riguroso proceso de verificación, Guinness World Records America Inc. le envió un correo electrónico a Wang para confirmar que efectivamente había encontrado el aguacate más pesado registrado.El descubrimiento del aguacate de Wang fue noticia nacional e internacional.Después de que la historia fuera dada a conocer por West Hawaii Today el 2 de diciembre, fue captada por los principales medios de comunicación, incluidos el Washington Post y el programa "Today" de NBC.Los amigos y familiares ayudaron a impulsar la historia a nivel internacional."Tengo tantas personas que me llamaron, me contactaron, amigos míos y personas que me encontraron en Facebook", dijo Wang."Lo divertido fue volver a conectar con todo tipo de amigos con los que no había hablado en mucho tiempo, que abrieron el periódico y vieron mi cara".Wang pasó horas respondiendo llamadas telefónicas y correos electrónicos de los periodistas mientras promocionaba el aguacate.