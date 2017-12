Los 10 eventos mundiales que acaparan reflectores en 2018

(Agencias)

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, convocará a la primera sesión del nuevo Parlamento catalán el 17 de enero. Una vez que se forme el Parlamento, los legisladores deberán presentar a un candidato para liderar Cataluña; en caso de no formarse un gobierno, en los próximos dos meses se deberán repetir las elecciones.En la contienda de diciembre pasado, la lista de Carles Puigdemont fue la más votada de los tres partidos nacionalistas, pero prevalece incógnita sobre su regreso a España, donde enfrenta cargos por sedición y rebelión.El 18 de marzo se realizarán las elecciones presidenciales de Rusia. El actual mandatario, Vladimir Putin, entregó a finales de año su solicitud de registro como candidato independiente y es el candidato a vencer, esto con vistas a obtener su segundo mandato y permanecer en el cargo hasta 2024.Entre sus rivales se encuentra el líder del Partido Liberal Demócrata, Vladimir Zhirinovski y el comunista Guennadi Ziugánov. La Comisión Electoral Central rechazó la candidatura del opositor Alexéi Navalni.Raúl Castro, militar y político que ocupa el cargo de presidente de Cuba desde 2008, dejará su cargo en 2018. El 19 de abril tendrá lugar la jornada electoral donde los cubanos podrán elegir a su nuevo presidente, designar al Consejo de Estado y renovar los escaños de la Asamblea Nacional, con todos sus respectivos diputados y delegados provinciales por un mandato que durará cinco años.El príncipe Enrique de Gales contraerá matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle, en una ceremonia programada el próximo 19 de mayo en el Castillo de Windsor.En los últimos días la prensa británica informó que funcionarios británicos temen un conflicto diplomático con la Casa Blanca si Barack Obama y su esposa son invitados al evento real, antes de que Donald Trump conozca a la Reina.El 27 de mayo se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia y representante de la Coalición Colombia, se perfila como el candidato más fuerte de cara al proceso electoral.Rodrigo Londoño, quien liderara a la guerrilla de las FARC, anunció que competirá como candidato presidencial, representando al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, creado en agosto de 2017 con las mismas siglas del grupo guerrillero, FARC.El próximo 14 de junio dará inicio la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018, competencia en donde 32 selecciones buscarán alcanzar la máxima distinción del futbol a nivel global.Esta nueva edición tendrá su ceremonia de clausura el próximo 15 de julio en el Estadio Olímpico Luzhnikí en Moscú, siendo la primera vez que un país de Europa Oriental organiza el campeonato.El 28 de marzo se realizarán elecciones generales en Brasil, contienda en donde se votará para elegir al presidente, vicepresidente, senadores, gobernadores y miembros de las asambleas legislativas. Lula da Silva, ex presidente de Brasil (2003-2010), se perfila como posible candidato y buscará realizar un segundo mandato, pero antes deberá responder por las acusaciones de corrupción en su contra que podrían enviarlo a prisión e impedirle contender, en un país agobiado este 2017 por escándalos de corrupción.El 6 de noviembre habrá elecciones legislativas en Estados Unidos, proceso donde se elegirán 435 miembros de la Cámara de Representantes y a una tercera parte del Senado.Estas elecciones tendrán lugar justo a la mitad del mandato de Trump, y el hipotético triunfo mayoritario de los demócratas o de los republicanos impactará en la capacidad de toma de decisiones de la segunda mitad de su polémica administración.En diciembre de 2018 se realizarán elecciones presidenciales en Venezuela. La fecha de la contienda aún no ha sido confirmada por las autoridades y la participación de los partidos de los opositores Henrique Capriles y Leopoldo López -en arresto domiciliario-, se mantiene en duda, al igual que el posible anuncio de la candidatura de reelección de Maduro.Los comicios tendrán lugar en medio de la crisis económica y social que golpea al país, que en este 2017 vivió una serie de protestas contra el gobierno.El próximo 9 de febrero darán inicio los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur.El evento será el foco de atención de la prensa internacional debido al riesgo latente que existe entre esta nación y su vecino, Corea del Norte, que en 2017 encendió las alarmas mundiales debido a sus amenazas, ensayos militares y distintas pruebas nucleares en la región asiática.