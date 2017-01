Ser fan de una serie te hace más feliz

(Tomada de la Red)

Un estudio de expertos españoles indica que consumir series o películas con curiosidad y admiración fortalece como persona y ayuda a alcanzar la felicidad.





Amiga y amigo seriéfilo, estás de enhorabuena: si eres un seguidor acérrimo de Juego de Tronos, cuentas los minutos para que estrenen la nueva temporada de Stranger Things o te pones camisetas con los zombis de The Walking Dead, tienes más posibilidades de ser feliz. O, por lo menos, así lo sugiere un estudio realizado por Javier Lozano, Milagrosa Sánchez y José Antonio Muñiz, de los departamentos de Comunicación y Educación y de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía.



Los investigadores han realizado su trabajo recopilando la opinión de más de mil espectadores españoles no solo de series, sino también de películas, así que sus conclusiones también pueden extenderse a los amantes del cine.



Después, los han clasificado en dos categorías, fans y no fans, para comprobar que los primeros puntuaban más alto en distintos parámetros de lo que los especialistas llaman 'felicidad eudaimónica', es decir, más vinculada a las virtudes humanas y al crecimiento personal que al mero placer.



En primer lugar, porque los considerados como fans buscan aquellas series o de las que aprendan algo nuevo, para crecer así desde un punto de vista intelectual. De acuerdo con los autores del estudio, desarrollarían cualidades asociadas a virtudes como la sabiduría y el coraje. Los verdaderos aficionados a estos productos de ficción adoptan una actitud de exploración que les hace reflexionar y ser más críticos, en definitiva.



Y en segundo lugar, los seriéfilos y cinéfilos de pro asocian su consumo audiovisual a experiencias emocionales y sociales. Ellos prefieren ver las películas y series en compañía, con personas que comparten sus gustos, fortaleciendo así, dicen los expertos, virtudes como la humanidad y la justicia. Todo esto ayuda a alcanzar, o a acercarse más, al escurridizo sentimiento de plenitud vital.



Y cuantas más series y películas veas con talante de fan, mejor, concluyen los especialistas de la Universidad Loyola Andalucía.