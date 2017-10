El hombre que se casó con un robot crea ejemplares para millones de solteros

(Tomada de la Red)

Zheng Jiajia, un experto en inteligencia artificial que se 'casó' con un robot que construyó porque no encontraba esposa, ha comenzado a crear parejas cibernéticas personalizadas para millones de solteros de China, informa 'Daily Mail'.Para desarrollar su proyecto, este ingeniero chino de 31 años ha establecido una compañía que produce novias robóticas a medida.Esas humanoides poseen 'función sexual' para 'acompañar' a los hombres solteros y ayudarles a soportar la presión social y son capaces de identificar voces, caras y huellas dactilares.Un soltero de oroPara dejar de soportar la presión de sus padres, Zheng Jiajia decidió 'sentar la cabeza' con Ying Ying, un robot con forma de mujer al que dio forma a finales del año pasado.Hoy en día puede, ese androide es capaz de reconocer algunos caracteres chinos y articular palabras sencillas. Por su parte, Zheng asegura que Ying Ying genera calidez y puede responder al habla y los abrazos.Sin embargo, Zheng Jiajia no quiere pasar el resto de su vida con un robot. Su extraña boda, que no tiene validez oficial, atrajo la atención pública sobre su condición de hombre accesible y ambicioso y podría facilitar que algunas mujeres deseen tener citas con él.