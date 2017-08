Cómo evitar el mal olor en el refrigerador

(Tomada de la Red)

El truco muy simple para deshacerse de olores desagradables en el refrigerador (y sólo requiere un artículo que todo el mundo tiene en sus armarios)



Los frigoríficos pueden oler mal si no los limpiamos a menudo.



Pero a veces incluso una limpieza a fondo no es suficiente para desterrar el mal olor por completo.



Todo lo que necesita es un artículo muy común y barato que todo el mundo tiene en la parte posterior de sus armarios en algún lugar.



El bicarbonato de sodio es el secreto de un refrigerador sin olor, según los expertos en limpieza, indica Daily Mail.



Si el refrigerador está empezando a oler mal, los gurús de limpieza recomiendan limpiar los estantes con una solución de 15 ml (o 1 cucharada) de bicarbonato en 1 litro de agua caliente.





Un fluido esterilizante también funcionaría.

Sin embargo, para mantener los olores a raya para siempre, hay otro truco que utiliza el elemento de la casa.



Simplemente deje un recipiente abierto de bicarbonato dentro del refrigerador - idealmente en algún lugar donde su familia no lo coma accidentalmente.



Tendrá una duración de tres meses, por lo que puede ser una buena idea fechar el contenedor para que sepa cuándo reemplazarlo.



Además puede limpiar las superficies con un paño húmedo y secar con un paño seco.



El exterior se puede limpiar con una solución de detergente líquido - pero sólo use un paño húmedo en cualquier parte de metal.