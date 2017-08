Tipo de ropa interior que debes usar según tu ropa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para cada prenda existe su ropa interior perfecta, no toda la lencería es adecuada para que se use con vestidos ajustados o con pantalones blancos.



Por eso nosotros te decimos qué es lo que tienes que usar según tus outfits.



- Vestidos



La ropa interior para usar con los vestidos, son las prendas seamless o sin costuras, si tu vestido es entallado te recomendamos que uses un body completo este tipo de prendas harán que no se noten las costuras o los bordes de la misma.



Es importante que la ropa interior que utilices vaya de acuerdo al color de tu vestido, si es negro usa ropa del mismo tono y así sucesivamente.



- Prendas blancas



Algunas mujeres optan por usar tangas cuando utilizan ropa color blanco, si tú eres de las mujeres que se sienten cómodas con este tipo de lencería y te gusta cómo te lucen está bien; sin embargo, lo perfecto para usar con estas prendas, son pantaletas que lleguen debajo de tus glúteos y que sean en color piel o nude. Esto te va ayudar a que no se transparente tu ropa interior.



Todas queremos lucir una figura excepcional, pero si hay un detalle de tu cuerpo que quieras mejorar cuando te pones tus jeans ajustados, utilizar pantaletas moldeadoras, o de corte hasta la cintura, tranquila no son calzones de abuelita, pero son muy parecidos a una faja, son el tipo de prendas que celebridades como kylie Jenner usan para lucir despampanantes curvas.



-Prendas transparentes



Si utilizarás algún vestido o faldas hecho con tela muy delgada, te recomendamos que utilices un fondo que vaya acorde al tono de tu vestido, esto hará que te sientas segura y tranquila de no enseñar de más, si tienes un pantalón que tenga transparencias puedes optar por utilizar pantaletas que cubran perfecto tus glúteos y que sean del mismo color de tu pantalón.