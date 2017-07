¿Existen todavía integrantes de la Orden templaria?

(Tomada de la Red)

Aunque este tema genera controversia, la respuesta es que no, sin embargo sí existen organizaciones, grupos y logias que se autodenominan templarios, como la actual Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, que no tiene en realidad ningún vínculo directo con el grupo religioso y militar formado en el siglo XII, sino que simplemente tomó prestados algunos de sus símbolos e ideas.En 1981 el Vaticano confeccionó una lista de organizaciones que se declaraban sucesoras de los templarios y encontró más de 400. Algunas asociaciones de esta lista dedican su trabajo a fines altruistas (los Caballeros de la Alianza Templaria, contra las drogas, por ejemplo) o a otros menos prácticos pero inocuos (la Orden de los Caballeros del Temple y de la Virgen María, interesada en la alquimia), o simplemente se trata de hermandades o maestrazgos que no son de linaje templario sino más bien proyectos personales de todo tipo.Algunas corrientes masónicas también dicen descender de los templarios, como el Rito Masónico Templario o la Estricta Observancia Templaria del Barón d’Hund, y algunos ritos masónicos tienen también grados relacionados con ellos, indica Muy Interesante La Orden del Temple, fundada en 1120 por el maestre Hugo de Payens, encabezó la lucha contra los musulmanes durante las Cruzadas. Aquellos soldados de Dios, que tenían como objetivo proteger los lugares santos frente a los enemigos de la Iglesia, se autodenominaron en un principio “Pobres Caballeros de Cristo” (Pauperes Conmilitones Christi).Más tarde, tras recibir del rey Balduino II de Jerusalén el Templo de Salomón, pasaron a llamarse “Caballeros del Templo de Salomón” (Milites Templi Salomonis) y, finalmente, “Caballeros Templarios”. Su sello distintivo (Militum Sigillum) muestra a dos miembros de la orden subidos a un solo caballo, símbolo de su pobreza.