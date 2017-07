La peligrosa dieta de la 'Bella Durmiente'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Dieta de la Bella Durmiente es una de las más polémicas que se ha creado. Cada vez es más popular debido que se difunde a través de foros y blogs que fomentan la anorexia.



Para lograr el cuerpo "perfecto" muchas jóvenes optan por prácticas o dietas tan drásticas que solo terminan afectando su salud. Este método es uno de ellos, lo peligroso de él es que cada vez más personas lo siguen.



Cuando dormimos no nos da hambre y no sentimos nada, así es como se "vende" este dañino método para bajar de peso. La Dieta de la Bella Durmiente consiste en dormir entre 19 y 20 horas diarias. Así se evita comer más, y de por ende, bajar de peso.



Lo primero que pensarás es ¿cómo pueden dormir por tanto tiempo? La solución a esta técnica es automedicarse tomando somníferos para lograr su objetivo.



Dormir por largar horas no solo perjudica la salud, sino que con el paso del tiempo puede desarrollar problemas mentales. Después de pasar tanto tiempo dormido es normal que incrementes los niveles de depresión.



Al dormir largas horas el cerebro tiende a recibir poca serotina, esto causa irritabilidad y cambios de humor.



A esto se le debe sumar los peligros de la automedicación. Ya que podrían generar asfixia, sobredosis, entre otros problemas para la salud.



"No es solo obligar al cuerpo a dormir más de lo que necesita, sino que tendrá que usar niveles cada vez más altos para obtener el efecto deseado. La idea de apartarse de la vida y permanecer en la cama podría ser atractivo para aquellos que ya sufren trastornos alimentarios o depresivos", advirtió la doctora Tracey Wade, profesora de sicología de la Universidad de Flanders.



Cada vez más jóvenes en el mundo sufren trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Esto se debe a la incesante búsqueda de una figura perfecta. Es por ello que buscan extraños y peligrosos métodos para perder kilos, sin importar que pongan en peligro su salud.



Para evitarlo o combatirlo es esencial educar a las jóvenes sobre los peligros de las dietas extremas. Además se tiene que fomentar la idea que todos los tipos de cuerpos son perfectos tal y como son.