Las orcas pueden decir “hola”

(Tomada de la Red)

Estos animales son temidos por muchos, pero también han sido una especie marina estudiada por sus peculiaridades, tal como lo mostró la orca Wikie de 14 años, pues logró imitar sonidos como como un “hello” (hola), “bye” (adiós), “one, two, three” (uno, dos, tres) y el crujido de una frambuesa, de acuerdo con la publicación Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.Los científicos hicieron este hallazgo en la casa de Wikie, en Marineland Aquarium en Antibes, Francia. Ya se tenía conocimiento de que esta especie podía imitar el movimiento de otras orcas y los sonidos de delfines nariz de botella y los leones marinos.¿Wikie es el primer animal que imita sonidos humanos?No, los delfines, elefantes, loros, orangutanes y ballenas belga también los han imitado, utilizando distintos mecanismos, por ejemplo una ballena belga usó sus cavidades nasales, mientras que Koshik, un elefante de india se metió su trompa en la boca, lo que provocó la pronunciación de palabras coreanas que iban desde "hola" hasta "sentarse" y “no".Los investigadores dicen que algunos animales pueden imitar el habla humana, pero eso depende de sus condiciones físicas: vías cerebrales y aparato vocal, indica Muy Interesante "Eso es lo que lo hace aún más impresionante: a pesar de que la morfología [de las orcas] es tan diferente, todavía pueden producir un sonido que se acerca a lo que otra especie, en este caso nosotros, puede producir", JOSEP CALL, CO AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN¿Los animales están entendiendo el significado de la palabra que emiten?Un hecho que remarcaron los científicos es que los animales pueden imitar los sonidos, pero no se sabe si comprendan lo que realmente significa la palabra o el sonido que emiten.Por ejemplo, Wikie vive en un acuario y había sido entrenada previamente para imitar los movimientos de otra orca cuando un humano hacía determinadas acciones. Posteriormente fue entrenada para repetir tres sonidos familiares de otras orcas.Después fue expuesta a cinco sonidos extraños y finalmente a otros emitidos por el humano, entre ellos “hello”, “Amy”, “one, two, three” y “bye”"No se puede elegir una palabra que sea muy complicada porque creo que se está pidiendo demasiado; queríamos cosas que fueran cortas pero también distintivas", JOSEP CALLAlgo que también se descubrió es que Wikie era capaz de imitar cualquier sonido muy rápido, pero el que se produjo en un 50% correctamente –en comparación con el resto– fue “hello”