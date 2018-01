Así luce Abby Lee tras seis meses de estar en prisión

(Tomada de la Red)

"Mi mundo dio un vuelco cuando tuve que entrar en prisión, así que lo hice con gracia". Así lo aseguró Abby Lee Miller en una publicación a seis meses de su ingreso a la cárcel federal de Victorville, California, tras ser condenada por el delito de fraude bancario y lavado de dinero en mayo pasado.La polémica instructora de baile y conocida protagonista del reality show "Dance Moms" fue declarada culpable de ocultar bienes y de estructurar transacciones monetarias internacionales.Además, intentó esconder unos US$775 mil de ganancias del programa. En 2014 fue acusada de meter más de US$120 mil en distintas bolsas de plástico y hacer que personas que viajaban con ella las llevaran en sus maletas, evadiendo impuestos de esta manera.Una condena que Abby Lee ha decido aprovechar para realizar un profundo cambio en su imagen. Y es que según reveló ET, la instructora se sometió a un bypass gástrico poco antes de ingresar a la prisión y hasta la fecha ha perdido más de 45 kilos.Y los resultados están a la vista, en la misma publicación donde Abby habla del "vuelco" de su vida, compartió una imagen junto a un grupo de niñas que la visitaron, en la que se logra apreciar lo delgada que está. "Sí, esa soy yo en prisión", comentó.La celebridad aprovechó la publicación para desmentir una serie de rumores en torno a que tendría una mala relación con las otras reclusas." He hecho amigas, tanto con las internas como con el personal. He intentado ser una mejor versión de mi misma, he participado de cada cosa que se me ha ofrecido y soy una mejor persona luego de esta experiencia", afirmó en una publicación que alcanzó más de 100 mil likes y que pocas horas después fue eliminada de su cuenta oficial de Instagram.Abby Lee cumplirá su condena el próximo 21 de junio del presente año, Sin embargo, algunos medios estadounidenses han comenzado a especular sobre la posibilidad de que la instructura pueda acceder a algún beneficio por buena conducta, pudiendo salir antes de tiempo