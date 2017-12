Buenos hábitos que puedes adoptar el próximo año

(Tomada de la Red)

Los propósitos de año nuevo muy pocas veces se llevan a la práctica, así que una mejor manera de prepararte para tener un buen año es mantener pequeños cambios. Pensando en eso, te mostramos algunos hábitos que puedes adoptar.Lee con regularidadNo es coincidencia que algunas de las personas más exitosas del mundo, como Oprah y Bill Gates, compartan el hábito de leer. Si un libro por semana no te parece factible, intenta reservar 20 minutos cada día para leer algunas páginas.Alivia tu estrésYa sea a través del ejercicio o una salida, todo el mundo necesita un método saludable para deshacerse del estrés. Comprométete a hacer una actividad que disfrutes una vez por semana como mínimo.Ve a tus amigos con más frecuenciaMuchas de nosotras dejamos pasar un mes o tres antes de volver a ver a un amigo. Intenta escribirle a tus amigos algún mensaje sobre los eventos más importantes que ocurrieron desde la última vez que hablaron.De esta forma, no tendrás que esperar hasta tu próxima cita con él o ella para ponerse al tanto. Además, en lugar de decir "tenemos que ponernos de acuerdo", fija una fecha para verse, indica Informe21 Haz más de lo que amasHacer tiempo para tus pasiones e intereses solo te hará bien. No solo te traerá más alegría, sino que también te ayudará a tener un mejor equilibrio entre el trabajo y tu vida personal.Quiérete másEl autodesprecio es algo de lo que todos somos culpables. Es fácil criticarte a ti misma, pero también es una forma tóxica de pensar.Acostúmbrate a convertir esos pensamientos negativos en algunos que resalten una cualidad positiva que tengas.Sé agradecidoEl simple acto de gratitud puede tener enormes beneficios tanto para tus relaciones como para tu salud física. Cuando aprecias algo, puedes concentrarte en lo positivo de tu vida.CuídateToma medidas preventivas en términos de su salud mental y física. Ya sea que eso incluya beber más agua, realizar chequeos de rutina, dormir lo suficiente o todo lo anterior, haz que tu bienestar sea una prioridad.