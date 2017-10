Máscaras del líder norcoreano desbordan eBay

(Tomada de la Red)

Aparentemente, uno de los trajes más populares en el próximo Halloween será la imagen del líder norcoreano Kim Jong-un, informa el periódico 'The Sun'.En la víspera de la fiesta, las máscaras con su rostro adquirieron gran popularidad en la plataforma de subastas en línea eBay.Es difícil imaginar a una persona que decide usar una máscara de Kim Jong-un en un carnaval ordinario, pero teniendo en cuenta la tensa situación que rodea a la península coreana y el intercambio de amenazas entre Pionyang y E.U., esta imagen se ha vuelto más relevante que nunca, representando el mayor mal mundial, sostiene el rotativo.Una máscara de látex realista con la cara del líder norcoreano cuesta alrededor de 20 dólares (más gastos de envío) y muchos compradores están felices con ese precio. Cientos ejemplares han sido vendidos un mes antes de Halloween.Para los que quieren lucir esta imagen "malvada" tan de moda, pero no están dispuestos a gastar dicha cantidad de dinero, los vendedores ofrecen una máscara de cartón que cuesta solo 4 dólares.Sin embargo, Kim Jong-un no es el único líder mundial cuya imagen se utiliza como personaje de Halloween para dar miedo.La semana pasada, la compañía británica Poundland instó a comprar para la fiesta las máscaras del presidente estadounidense Donald Trump: la razón fue la cancelación de la visita del mandatario al Reino Unido.