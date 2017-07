¿Por qué subastan esta propiedad por poco más de 1 dólar?

(Tomada de la Red)

El próximo lunes en el Reino Unido subastarán una vivienda situada en la ciudad de Sunderland con un precio base de tan solo una libra esterlina (1,3 dólares).Suena como si fuera una ganga, pero ¿por qué alguien estaría dispuesto a prácticamente regalar una casa cuyo valor se estima en 140.000 dólares?Esta oferta no es tan tentadora como parece y tiene sus entresijos. La agencia inmobiliaria de Andrew Craig, que vende la propiedad, advierte que el inmueble requiere una renovación y que tras la evaluación de los riesgos para la salud se detectaron "graves peligros"."Cualquiera que quiera ver [la vivienda] tendrá que firmar un descargo de responsabilidad e ingresar bajo su propio riesgo", indican en la descripción de la vivienda.¿Realmente se puede comprar por 1,3 dólares?También se menciona otro punto importante. Además del precio inicial con el que empezará la subasta, existe un precio de reserva, o en otras palabras, el precio mínimo por el que el propietario está dispuesto a vender su casa.Este precio puede ser más alto que el de base y eso es información confidencial.Ambas cifras aún pueden cambiar, pero se deja claro que la vivienda no se venderá si en la subasta ofrecen una suma inferior al precio de reserva.A día de hoy, solo queda por adivinar si este precio equivale o no al indicado en la oferta.