¿Sabías que México cuenta con 159 especies de agave?

(Tomada de la Red)

La variedad de especies en nuestro país es sorprendente, pero también que se originaron hace unos 10 millones de años. La zona con mayor diversidad es Oaxaca y no solo a nivel nacional, sino mundial.Recientemente, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron cuatro nuevas especies silvestres, ¿adivinas en dónde? No te resultará extraño, el hallazgo fue en Oaxaca.México, sus agaves y el mezcalEste país es centro de diversidad biológica y cultural de los agaves a escala mundial. El género Agave cuenta con alrededor de 211 especies, de las cuales 159 tienen presencia en México, es decir, 75% del total.Oaxaca es la zona de mayor diversidad de magueyes en todo el mundo, los científicos universitarios actualizan la información de las especies y subespecies –en especial de las que se obtiene el mezcal, bebida de “moda” desde hace alrededor de dos décadas– cuya producción comenzaba a provocar problemas de conservación en algunas de esas plantas.Entre sus usos recientes esta para bebidas destiladas. Del cocimiento de las cabezas de los magueyes se extraen los azúcares, que posteriormente se fermentan para obtener alcoholes, indica Muy Interesante Luego del boom en el consumo del mezcal, se comenzaron a aprovechar de manera indiscriminada especies silvestres, por lo que corrían peligro de extinción si no se tomaban medidas para revertir ese fenómeno.Por ello, en 2016 la Conabio solicitó a la Universidad hacer una revaloración de los magueyes de Oaxaca, y se hicieron recorridos en áreas sin registros científicos.