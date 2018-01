Cefalea tensional es el dolor de cabeza más frecuente

(Tomada de la Red)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cefalea tensional es el tipo de dolor de cabeza más frecuente en los seres humanos.Corresponde al 80% de los casos y se percibe como una sensación opresiva en ambos lados, que los pacientes describen como si tuvieran una banda muy ajustada en la frente.Se produce por tensión nerviosa o contracción muscular, en respuesta a situaciones de estrés o ansiedad; y también por permanecer mucho tiempo en una posición incómoda e incorrecta para el eje y parte superior del cuerpo; o mantener la vista fija durante mucho tiempo.Otras causas de este dolor, que suele estar acompañado de rigidez en el cuello, hombros y nuca, son: tener problemas de visión y utilizar una graduación incorrecta en los lentes; así como una mala alimentación, con carencias de vitaminas y minerales.Este tipo de cefalea puede ser episódica o crónica, dependiendo de la severidad y persistencia de las causas que la desencadena, indica Informe21 Lo que la diferencia de la migraña, otro tipo de malestar de cabeza que se acompaña de náuseas, vómitos y alteraciones sensoriales, es la intensidad del dolor sin tales signos. En el 99% de las personas la cefalea tensional es leve o moderado, no interfiere con las actividades cotidianas ni empeora con la actividad física.Tratamiento farmacológicoEl doctor Francisco Pérez, gerente médico de Laboratorio Calox International, señaló que para el manejo terapéutico de la cefalea tensional se pueden usar analgésicos que no requieren prescripción médica, como el Acetaminofén, “que funciona muy bien a nivel del sistema nervioso central porque su acción llega hasta él”.Pérez aconsejó no usar estos fármacos por más de 10 días seguidos sin control médico y, en caso de tratamientos prolongados, realizar controles periódicos de la función hepática y fórmula sanguínea completa.