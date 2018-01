¿Rata bañandose? Al parecer no es lo que pensamos

(Tomada de la Red)

Hace unos días se volvió viral un video donde podia observarse a una supuesta rata bañandose como si fuera una persona, razón por la cual se convirtió en uno de los virales más compartidos de la semana, ¿Pero qué tanto hay de cierto detrás de estas imágenes?Varios internauras se han preguntado si las imágenes son verdaderas o simplemente se trataba de un montaje.En el video viral de YouTube se ve a una rata cubierta de jabón, parada sobre sus dos patas traseras dentro de un lavadero, se puede observar ve cómo se enjabona las axilas y el rostro.Varios especialistas han analizado el video y hay una pregunta que resalta ¿El roedor se esta realmente bañando? En realidad no se está aseando, al menos, no de la forma en la que una persona común y corriente lo haría usando el jabón de esa manera.Tuomas Aivelo, investigador de biología de roedores urbanos de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, señaló al portal Gizmodo que los movimientos que la rata presenta en el clip “son muy extraños” ya que “no haría eso a menos que realmente quiera deshacerse de algo. ”“Creo que el que esté enjabonada de pies a cabeza es un enorme problema para la rata. No creo que se este bañando, pienso que trata de deshacerse del jabón”, mencionó el especialista.También agregó que cuando las ratas se acicalan a sí mismas como parte de su rutina de limpieza regular, tallan sus cuerpos y se lamen usando sus pequeños hocicos y dientes pero no de la forma como se ve en el video viral de YouTube.Jason Munshi-South, otro especialista de la Universidad de Fordham consultado por el portal Gizmodo sobre el video viral de YouTube, se mostró escéptico sobre la veracidad de las imágenes y dijo que hasta el animal podría haber sido adiestrado a actuar de esa forma.“Podría ser que alguién enjabonó a la rata y trata de limpiarse a sí misma o ha sido entrenada para actuar de esa forma. Probablemente sea la mascota de alguien. Es difícil arribar a una conclusión sin mayor información”, explicó.Otros medios de comunicación inclusó han deducido que posiblemente no se trata de una rata, sino de un es una pacarana, una especie de roedor con una cabeza más grande y una cola más larga.Aun con estos comentarios ¿Te sigue pareciendo gracioso el video?, puedes ver más detalles dando clic aquí.