Viajar a país extranjero puede cambiar tu sentido de la moralidad

(Tomada de la Red)

¿Has tenido la oportunidad de viajar al extranjero? Si lo has hecho, sabrás que siempre será un mundo nuevo, entre paisajes nunca antes vistos y el idioma, hacen una experiencia mágica e inolvidable.





Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology, encontró que viajar a otro país podría alterar tu sentido de la moralidad -posiblemente porque serás más racional, y menos emocional e intuitivo - cuando estás hablando algo distinto de tu lengua materna. Pero no es sólo el idioma el que marca la diferencia: simplemente estar en un país extranjero puede cambiar la forma en que piensas acerca de lo correcto y lo incorrecto.



Los resultados mostraron que el tiempo que una persona pasa en el extranjero puede aumentar el sentido de relativismo moral, debilitando su creencia en un sentido objetivo del bien y del mal.





Al viajar los individuos están expuestos a diversas culturas, teniendo una amplia gama de experiencias extranjeras que está estrechamente vinculado a la inmoralidad. Pero al final, ¿quién decide qué está bien y qué está mal?