Pone a prueba capa de hielo y la rompe

Vaya susto se llevó una chica al jugar con la resistencia de una capa de hielo de un lago.La joven permaneció en el hielo brincando, hasta que la capa no soporto el peso y se rompió.Asustada, trataba de salir de la inmensa capa de hielo, pero mientras avanzaba y trataba de salir del lugar, más se iba sumergiendo.A pesar de todo, la chica no tuvo complicaciones y no fue más que un simple susto, informa RT.