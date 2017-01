Sobrevive de un tornado gracias a una bañera

(Tomada de la Red)

Un tornado arrastró a una mujer que se encontraba en la bañera de su casa, en Smithland, Texas.La mujer utilizó el baño como refugio para protegerse del fenómeno, informa el Servicio Meteorológico Nacional.El fenómeno meteorológico tuvo graves consecuencias; arrancó el techo de la casa de la mujer, levantó la bañera donde se encontraba e hizo que volara hasta caer en un bosque de la comunidad. Afortunadamente la mujer no resulto lesionada ante el asombroso fenómeno.El tornado alcanzó los 730 metros de ancho, levantó una embarcación, así como varios automóviles.De no ser por que la mujer se escondió en la bañera, no habría sobrevivido, informa RT.