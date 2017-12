"La mayor causa de la celulitis no es la grasa", dice nutricionista

(Tomada de la Red)

La celulitis, alteración que concede aspecto de «cáscara de naranja» a la piel, alcanza a casi el 90% de todas las mujeres.Se encuentra directamente relacionada a la alimentación y por mucho tiempo se creyó que la acumulación de grasa era el único y mayor aliado de esa transformación de la piel.Aunque este factor tenga un impacto negativo en la piel, no es el principal villano en esta historia: para la nutricionista Bruna Camerún, la mayor causa de la celulitis es la retención de líquidos.¿Qué causa la celulitis?Según explicó la nutricionista a VIX, la retención de líquido empeora el aspecto de la celulitis y, por eso, el secreto para combatirla es desinflarse.Ella afirma que los tés que combaten la hinchazón, son perfectos para mejorar el aspecto de la piel y ayudan a eliminar el peso rápidamente.¿Qué es la retención de líquido?La retención hídrica, que suele ser confundida con exceso de grasa, es una alteración que afecta principalmente a las mujeres y puede ser causada por innumerables factores, que van desde cambios hormonales, hasta el consumo excesivo de sodio y una mala alimentación.En este proceso, algunos líquidos presentes en las venas pasan al medio exterior, causando una acumulación de agua en los muslos, piernas manos y abdomen. El aspecto de hinchazón, que está principalmente relacionado a la alimentación, se llama edema.¿Cómo combatirla?Según la especialista, para evitar la acumulación de líquidos en el organismo, es necesario cortar o evitar al máximo el consumo de refrescos (incluso los cero azúcares), dulces y disminuir el consumo de carbohidratos simples (harina blanca, arroz, panes), sal y alimentos grasos.Además, es recomendable practicar ejercicios físicos, especialmente los aeróbicos, ya que ayuda a eliminar el exceso de líquidos y mejora la circulación sanguínea, lo que también ayuda a deshincharse, indica informe21 Es importante recordar que, a pesar de no ser el principal, el exceso de grasa es una causa importante de la celulitis y por lo tanto, perder peso es una de las medidas eficaces para minimizar el problema.Receta de té de jengibre con canela que deshinchaLa médica afirma que alimentos como el jengibre y la canela, no pueden faltar en el menú para eliminar la celulitis, ya que poseen acción anti-inflamatoria.Bruna Camarón enseña una receta de té de jengibre con canela fácil de hacer y que puede ser consumido en diferentes horarios del día.5 ramas de canela2 trozos de jengibre de aproximadamente 4 cm.2 cucharadas de hojas de té verde1 litro de aguaHervir la canela y el jengibre por 3 minutos, luego añadir el té verde y dejar en infusión durante 5 minutos.