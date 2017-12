Descubren una nueva especie de pulpo 'disfrazado' que desconcertaba a los científicos

(Tomada de la Red)

La inteligencia de los pulpos dio una nueva muestra. Científicos en Alaska descubrieron una nueva especie que se camuflaba y se confundía con el denominado pulpo gigante del Pacífico.En 2012, los investigadores comenzaron a sospechar que los ejemplares analizados pertenecían a especies diferentes, ya que hallaron evidencias de ADN de un 'Enteroctopus dofleini' en las aguas de Alaska, E.U., que mostraban diferencias genéticas. No obstante, los primeros dos analizados fueron liberados, ya que no hubo evidencia visual para confirmar la hipótesis.Sin embargo, Nate Hollenbeck y David Scheel, de la Universidad de Alaska, se propusieron dar un paso más en la búsqueda y así lograron saber que, en realidad, eran dos especies las que habían sido evaluadas, publicó Quartz.Entonces, tras capturar 21 ejemplares, lograron identificar a siete que, desde lo visual, eran distintos al gigante del Pacífico.¿Qué tenían? Según detallaron, poseían protuberancias en todo el cuerpo y dos manchas blancas en la cabeza, mientras que el pulpo gigante tiene solamente una.Eso no fue todo, presentaban también otro rasgo poco común: una papila grande, extensa, y delgada sobre cada ojo.No obstante, aún faltaba la prueba final, la genética. El análisis de ADN fue el que permitió asegurar que los siete ejemplares 'camuflados' eran genéticamente distintos, por lo que fueron definidos como gemelos genéticos, a través de genes nucleares y mitocondriales.