Festivales de música que debes disfrutar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Sziget y Hell and Heaven Fest: si no pudiste asistir a alguno de ellos, aquí te dejamos una lista de festivales que aún estás a tiempo de disfrutar.



Rock in Rio, Brasil



Si eres de los que les gusta la música de todos los géneros, Rock in Rio es una opción ideal, su line-up de este año va desde Lady Gaga y Justin Timberlake hasta clásicos como Bon Jovi y Aerosmith. rockinrio.com/rio/es



Del 15 al 24 de septiembre se lleva a cabo este festival con fama de ser uno de los más grandes del mundo y Río de Janeiro será la sede en esta edición; además de escuchar a tus artistas favoritos, podrás subirte a una montaña rusa, la mega drop, aventarte desde una tirolesa o sentarte a comer para recargar tus energías y conocer el lugar para comprar alguna camisera o brincar al ritmo de la música.



En tus ratos libres, date una vuelta por los fantásticos lugares que alberga la ciudad de Río, por ejemplo, el Cristo Redentor, el cerro Pan de Azúcar, la Catedral Metropolitana, el Estadio Maracaná, la escalera de Selarón o dar un paseo por la playa de Copacabana disfrutando del cálido clima que tiene el sitio.



Si no quieres perderte, busca un tour organizado por personas que te llevan a destinos imperdibles y, algunos, hasta realizan actividades.



Austin City Limits, Texas



Gorillaz, Red Hot Chili Peppers, The Killers y Foster the People son solo algunas de las bandas que estarán en este festival del 6 al 8 y del 13 al 15 de octubre.



Sí, son dos fines de semana consecutivos en los cuales se presentan los mismos artistas, así que, es casi imposible que los boletos se agoten si los compras a tiempo. Los horarios y fechas de los músicos ya puedes consultarlos en su página web. www.aclfestival.com/



También encontrarás zona de comida, con food trucks. Una vez que tengas el estómago lleno, recorre el Zilker Park y tómate algunas fotografías para el recuerdo. Si llevas a tus hijos, descuida, habrá un área específica para ellos, mientras tú podrás disfrutar de las actividades especiales que se organizan dentro del recinto.



Aunque no hay zona de camping, el festival tiene convenios con hoteles, casas o departamentos en renta. ¿La ventaja? Te ahorras unos cuantos pesos.



Ya que estás en Austin, recorre su centro y llévate una gran sorpresa por su hermosa arquitectura. El Lady Bird Johnson Wildflower Center es otro sitio digno de admirar, los museos y galerías son otra gran opción para completar tu agenda y para finalizar puedes darte una vuelta por el Westcave Outdoor Discovery Center y disfrutar de sus bellas cascadas y cuevas.



Corona Capital, México



Tu última parada debe ser en México con el anhelado regreso de Foo Fighters y Green Day a nuestro país. El Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales musicales más importantes de la capital y de Latinoamérica; cada año se presentan artistas de todos los géneros. Además de los ya mencionados, Phoenix y The XX son parte de los headliners en esta edición y ya se espera que llegue la fecha para poder escucharlos.



El 18 y 19 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, miles de personas se darán cita para disfrutar del último evento musical del año en México, tú no puedes faltar ni poner excusas.



Para el antojo se colocarán food trucks, puestos de tacos de canasta, pizza y hasta de Maruchan.



Como entretenimiento alterno tendrán actividades más extremas que muy pronto anunciarán. www.coronacapital.com.mx/