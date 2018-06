Nanook, el perro que ha salvado a docenas de personas en Alaska

(Tomada de la Red)

A Nanook, también conocido como 'Nookie', su dueño Scott Swift lo deja salir a Cow Creek Trail, cerca de Eagle River en la zona sur de Alaska.La labor heroica del can no se sabía, hasta ahora, cuando una excursionista le dijo a los agentes del Estado de Alaska cómo salvó su vida dos veces.El perro fue aclamado como el "ángel de la guarda" de Amelia Milling luego de que se diera a conocer que fue al rescate de la mujer de 21 años.Realizó una caminata por Alaska a lo largo del Río Eagle en el Parque Estatal Chugach, a 26 millas al este de Anchorage, cuando resbaló y cayó unos 600 pies sobre una montaña helada.De repente, aparentemente saltando de la nada, Nanook apareció y la guió hacia el camino principal, indica Daily Mail El perro se quedó a su lado e incluso la rescató por segunda vez cuando resbaló tratando de cruzar el río helado.Nookie saltó directamente al agua helada, y la llevó a la orilla del río.Hace aproximadamente dos años, una familia caminaba por el mismo sendero y una niña pequeña se cayó al río, el perro la llevó sana y salva a la orilla.Swift estaba al tanto de que otros caminantes eran salvados por su perro, a quien consiguió en un evento de adopción de mascotas, pero no tenía idea, hasta hace poco, de cuántas personas rescató Nookie.Recientemente comenzó una página de Facebook basada en el perro para encontrar a otras personas a las que había ayudado. Y en solo unos días, escuchó 'docenas de historias'.Uno de sus fanáticos publicó: 'Nanook o Nookie es un perro héroe increíble... está ahí para dar una mano o dos a las personas que necesitan ayuda'.