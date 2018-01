Las ratas topo desnudas no envejecen

(Tomada de la Red)

La rata topo desnuda (Heterocephalus glaber) tiene unas cualidades bastante extrañas, por no decir increíbles, incluida una inmunidad total contra el cáncer o la capacidad de vivir hasta 18 minutos sin oxígeno. Ahora, un equipo de investigadores de la compañía biotecnológica Calico Labs de Google, ha descubierto que estos animales tampoco envejecen; sus posibilidades de morir no aumentan a medida que envejecen.En cualquier especie de mamífero, el riesgo de muerte aumenta continuamente con el paso del tiempo. Sin embargo, esto no sucede con las ratas topo desnudas, una especie de roedor que se esconde en los desiertos de África oriental y considerada en muchos lugares una plaga debido a que se alimenta de raíces y tubérculos.MortalidadLa tasa de mortalidad en los mamíferos sigue generalmente lo que se conoce como la ley de mortalidad de Gompertz-Makeham, una ecuación matemática que describe el aumento en la tasa de mortalidad junto con el aumento en la edad después de llegar a la edad adulta.En los humanos, el riesgo casi se duplica cada año después de los 30 años. Pero las cosas son completamente diferentes para estos arrugados roedores sin pelo, indica Muy Interesante "Para mí, este es el dato más emocionante que he obtenido. Va en contra de todo lo que sabemos en términos de biología de mamíferos", explica Rochelle Buffenstein, líder del trabajo, que lleva estudiando estos animales desde hace más de 30 años, documentando cuidadosamente cada muerte de los roedores a su cuidado.Después de estudiar los registros de 3.299 ratas topo desnudas, descubrió que el riesgo de mortalidad se mantuvo en alrededor de 1 sobre 10.000 durante el resto de las vidas de las ratas.Desafiando las leyes biológicas del envejecimientoLa rata topo desnuda alcanza la madurez sexual a los seis meses de edad. Según su tamaño, su esperanza de vida media en un laboratorio es de aproximadamente 6 años, pero algunos viven más de 30 años y siguen pudiendo reproducirse."Nuestra investigación demuestra que las ratas topo desnudas no envejecen de la misma manera que otros mamíferos, y de hecho muestran poco o ningún signo de envejecimiento, y su riesgo de muerte no aumenta incluso 25 veces después de su tiempo hasta la madurez reproductiva", dijo Buffenstein.Según los expertos, estos hallazgos refuerzan la creencia de que las ratas topo desnudas son animales excepcionales que deben estudiarse para ampliar nuestra comprensión de los mecanismos biológicos de la longevidad.Se desconoce por qué las ratas topo desnudas tienen esta increíble cualidad para la vida. Un estudio de 2009 propuso que pueden existir varias causas: proteínas estables que se desarrollan menos que las que se ven en los modelos de ratones, y menos oxidación que en otros mamíferos.Está claro que aún tendrán que realizarse más estudios en este tipo de animales para ver si la tendencia continúa después de la edad de 30 años. ¿Cuánto podrían llegar a vivir? ¿Tendrá esta especie la clave de la longevidad?Por el momento, la rata topo desnuda más vieja que vive actualmente en el laboratorio de Buffenstein tiene 35 años.