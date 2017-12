La inteligencia emocional muy desarrollada puede ser perjudicial para las personas

(Tomada de la Red)

Probablemente has escuchado este término muchas veces, pero, ¿sabes que significa? La inteligencia emocional es la capacidad para identificar y manejar las emociones propias y las de los demás.Aunque cuando está muy desarrollada puede tener muchas ventajas, una serie de estudios muestran que también existen algunas desventajas.Sobre el estudioEn un estudio publicado en el diario Emotion, las psicólogas Myriam Bechtoldt y Vanessa Schneider de Frankfurt School of Finance and Management en Alemania entrevistaron a 166 universitarios para medir su inteligencia emocional.En las pruebas se les mostraron fotografías de personas con diversos sentimientos, los participantes debían determinar las emociones en las imágenes, indica Muy Interesante Luego, los jóvenes dieron un breve discurso frente a un público que mostraba expresiones faciales de desagrado o enojo.Los científicos midieron las concentraciones de cortisol —una hormona que se libera como respuesta al estrés— en la saliva de los estudiantes antes y después de la charla.Mayor angustia y ansiedadLos participantes con mayor inteligencia emocional fueron los que mayor concentración de cortisol tuvieron.Los resultados muestran que mientras más desarrollada se tenga esta inteligencia, mayores son las probabilidades de sentir estrés y angustia.Aunque es una habilidad que permite entender mejor los propios sentimientos y analizar a los de los demás, puede provocar tensión y ansiedad.