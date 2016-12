Ministro alemán: Prohíban nombres como milanesa vegetariana

BERLIN (AP)

El ministro de Agricultura alemán, en defensa de los aficionados a la carne, ha pedido que se prohíba el uso de nombres tales como "milanesa vegetariana" para los platillos con sustitutos de carne, que según él engañan a los consumidores.



Destaca, por ejemplo, la "salchicha vegana con curry", una variación sin carne de un platillo de cerdo fuertemente condimentado, un producto de la escasez de la inmediata posguerra que se ha convertido en un manjar berlinés, aunque pocos lo conocen fuera de Alemania.



"Estos términos son totalmente engañosos y desconciertan a los consumidores", dijo el ministro Christian Schmidt al diario Bild. "Estoy a favor de su prohibición en aras de la claridad de etiquetas para los consumidores".



Schmidt ha pedido al poder ejecutivo de la Unión Europea que estudie la extensión de las normas que rigen el uso de los términos "leche" y "queso" a la carne, dijo su vocero el miércoles.



"Considera que nombres tales como salchicha vegana con curry engañan a los consumidores", dijo Jens Urbaan a la prensa. "Claridad y verdad, transparencia para los consumidores, ésas deben ser las normas que deben regir para la etiquetación de todos los productos, ahora y siempre".



Al preguntarle si las medidas podrían afectar a los enormes tomates corazón de toro, Urban dijo que el ministerio no tenía noticias de que hubiera "confusión en los consumidores" acerca del producto.



En la entrevista con Bild, Schmidt reiteró un llamado a que las escuelas sirvan carne de cerdo. Preguntado si no debían excluirlo por respeto a los musulmanes, dijo que "no debemos limitar las alternativas para la mayoría de la sociedad por razones de costo o facilidad".



La diversidad cultural debe significar más alternativas, no menos, acotó.