Reglas para comer sushi según un experto

(Tomada de la Red)

Para nadie es un misterio lo deliciosa que es la comida asiática. Sin embargo, algunas cocinas sobresalen más que otras, y la japonesa es una de estas.El sushi es una de las preparaciones que más pasión genera de esta vasta gastronomía, pero, a pesar de este amor, existe mucho desconocimiento de manera general sobre él, incluso en cómo disfrutarlo. Para solventar esto, un experto en el tema compartió algunos lineamientos.Masaharu Morimoto es un gran conocedor de la tradición de esos platos. El cocinero, que ha participado en el programa de televisión Iron Chef en su país y Estados Unidos, comenta que la gente “no sabe nada de cómo comer sushi”.El nipón afirma que los errores comienzan, incluso, antes de comerlo: “Si crees que el sushi es sinónimo de ‘roll’, te estás perdiendo esta clásica comida callejera japonesa”.En sus palabras, es importante entender las diferencias entre todas las presentaciones que ofrece Japón, indica Informe21 Esto ocurre porque los comensales no distinguen entre sushi, nigiri, musubi, maki y sashimi.Wasabi y salsa de soya: como agua y aceiteMorimoto considera fatal mezclar la famosa pasta verde con la salsa, porque esto rompe con “las reglas cardinales” antes de siquiera dar el primer mordisco.Alega que los platos que requieran de wasabi ya lo tendrán en su composición. “Confía en mí”, manifiesta jocosamente el japonés.Explica que cada pieza está elaborada para ser un “equilibrio perfecto de sabores”. Este compendio involucra gustos salados, ácidos y dulces. Por eso el wasabi debe ser agregado con cuidado, en mayor o menor cantidad para no modificar los alimentos.Si el sushi posee ya alguna salsa o condimento, puesto por el chef, lo mejor es disfrutarlo solo.Mojar con cuidadoEntre risas, Marimoto dice que la gente suele “arrojar el arroz en salsa de soya” y que eso sencillamente “¡está mal!”. Destaca que si se desea un poco de salsa en la pieza, no debe sumergirse con el arroz hacia abajo.Esto debido a que el líquido puede alterar la consistencia del arroz y hacer que se desmorone. Lo mejor es remojarlo por el lado del pescado. No obstante, reconoce que sí se puede hacer, pero que requiere de una destreza avanzada con los palillos.Recuerda que comer sushi con las manos es algo tradicional y que no existen razones para sentirse avergonzado.Asunto de un solo bocadoOpina que todo está diseñado para lograr un balance óptimo. Si se come por partes, se está sacrificando el bocado.Morimoto acota que suele escuchar comentarios de las personas como: “No puedo comer esto de una mordida, es demasiado grande”. Ante esto, hace una comparación con otros alimentos como hamburguesas y perros calientes, y argumenta que el sushi siempre será más fácil de comer.Se trata de pequeños tips que pueden hacer más placentero el momento de deleitarse con esta comida.