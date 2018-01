¿Sabías que existen cuatro fobias relacionadas con las casas?

(Tomada de la Red)

Tal como lo oyes. Por más raro que te parezca existen miedos descontrolados a cosas que no te imaginas. En este caso vamos a hablar de las casas, sí de ese lugar que anhelas llegar después de un día cansado.A continuación los cuatro tipos de fobias que se relacionan con las casas:1. Domatofobia. Quien lo padece teme estar en una casa o edificio solo, incluso les da miedo el simple hecho de entrar a ellos. Cabe aclarar que no es claustrofobia, pues la domadorobia teme a la casa como tal.A pesar de ser una fobia poco común, muchos expertos dicen que puede ser producto de películas o libros en donde el principal de temor el la casa, indica Muy Interesante 2. Oicofobia. Es el miedo descontrolado a lo hogareño, así como lo escuchas, es ese temor a todo lo relacionado con el hogar.3. Nostofobia. Lo describen como ese pánico por regresar a casa.4. Agorafobia. Es el terror que quien lo pace siente al cruzar la puerta de la casa, salir y enfrentarse al mundo.Como cualquier otra fobia, presenta ansiedad y crisis de pánico, fruto de no poder controlar determinadas situaciones. ¿Conoces a alguien que padezca alguna de las que mencionamos?