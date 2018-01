Lo primero que nota alguien al conocerte

(Tomada de la Red)

¿Te has preguntado que piensa la gente de ti cuando te conoce? Aunque se dice que no es correcto juzgar a una persona antes de tratarla, siempre hay una primera impresión al conocer a un extraño.Según la psicóloga Leslie Zebrowitz, de Brandeis University, en Massachusetts, lo primero que nota una persona al conocerte no tiene que ver con el tamaño de tu nariz o la forma de tus ojos, sino con lo que tu cara dice de ti, indica Muy Interesante Múltiples investigaciones han demostrado que las características faciales influyen en la percepción que se tiene de una persona antes de conocerla.La investigación de Zebrowitz, publicada en el diario Current Direction in Psychological Science, se basó en la manera en la que el cerebro humano registra la primera impresión de una persona nueva. Con base en la reacción cerebral destacó cuatro tipos de caras:Babyface o cara de bebéSe refiere a aquellas personas con ojos grandes, caras redondeadas y frente grande. Es posible que tratemos a una persona con babyface de manera más amable.Cara familiarLa gente suele sentirse cómoda con lo que conocen, por lo que ver una cara que parece familiar puede facilitar este primer momento.Cara atlética o delgadaExisten una serie de atributos físicos que son reconocidos como atractivos y que en la cultura occidental suelen estar relacionados con una persona sana y que cuida de su cuerpo.Expresión emocionalLeer la expresión facial es una actividad que hacemos en todo momento al comunicarnos, entender y sentir empatía por lo que el otro está mostrando con sus gestos favorece a una buena primera impresión.La investigación de Zebrowitz, como la de muchos autores, demuestra que la mayor parte de las personas crea un juicio al encontrarse con una persona nueva, aunque muchas veces éste cambia cuando la persona pasa de ser un extraño a ser un conocido.