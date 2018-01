Por qué no hay que eliminar el pan y las pastas de la alimentación

(Tomada de la Red)

Sin la ayuda de un profesional serio, muchas personas que restringen el consumo de pan y pastas, entre otros alimentos que contienen harinas, creen que están eligiendo un camino saludable para bajar de peso.Pero esto se trata de un mito. La nutricionista Agustina Murcho nos explica por qué y nos cuenta cómo incluir este tipo de carbohidrato y otros a nuestra alimentación.¿Por qué durante mucho tiempo se creyó que las harinas "engordaban"?No sabría decir una causa de por qué surgió ese mito. Así como antes se creía que la yema del huevo aumentaba el colesterol, también se creía que las harinas engordaban, pero hoy esto sigue vigente y lo del huevo se está empezando a informar mejor.También es mucha la mala información que circula y vemos que personas famosas y reconocidas hablan, en televisión y redes sociales, sobre alimentación dando este tipo de datos erróneos que, lamentablemente, después se creen válidos.Porque al dejarlos se baja mucho de peso pero eso NO quiere decir que funcione. Una cosa es dejar los hidratos de carbono y otra, las harinas.Hay fuentes de hidratos que no son harinas como el cereal entero, las legumbres, la papa, la batata y el choclo. La harina viene del grano molido. Ahora, cuando una persona deja los hidratos de carbono se pierde mucho peso.Sin embargo, ese peso es MÚSCULO y AGUA y un mínimo de grasa. Entonces, de qué sirve bajar de "número en la balanza" si lo que bajamos es músculo y agua.Se baja músculo porque el organismo, al no recibir la suficiente energía, necesita disminuir el gasto metabólico y eso lo hace consumiendo el músculo, ya que este es el tejido que gasta más energía y acelera el metabolismo, entonces cuanto más músculo, más calorías se gastan en reposo y sin hidratos disminuimos ese gasto metabólico.Luego al terminar la dieta sin hidratos, el peso se recupera pero en grasa. El músculo es fácil perderlo y la grasa es fácil de recuperar, indica Informe21 ¿Por qué debemos incluir hidratos?Porque perdemos músculo pero también se necesitan porque son la principal fuente de energía, el cerebro se nutre de glucosa (que contienen los carbohidratos) y generan saciedad.Las personas que no comen hidratos son más propensas a picotear durante el día, vivir con hambre permanente o tener un posible atracón. El cuerpo nos va a pedir la glucosa que no le estamos dando.La ansiedad viene cuando eliminamos lo que nos gusta. Si tu plato favorito son los fideos y te digo que los elimines, la ansiedad y el deseo van a aumentar pero no por la falta del alimento en sí sino por la restricción y la prohibición. No hay que eliminar lo que nos gusta, solo moderarlo y saber cuánto y cómo comer.¿Qué combinaciones son las recomendadas para incluir estos alimentos?No hay nada mejor que hacer el "plato ideal". Se combinan fibra (vegetales), hidratos de carbono y proteínas. Estos tres nutrientes juntos hacen que haya más saciedad y no haya picoteo durante el día.Todo depende también de cada persona. Hay personas que por cuestiones gastrointestinales no puede consumir los tres juntos, pero cada caso es particular.