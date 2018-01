Descubren nueva especie de araña violinista en México

(Tomada de la Red)

La araña violinista o del rincón habita en Latinoamérica y desde hace años tiene atemorizada a varias poblaciones, habitan usualmente en lugares recónditos y húmedos en donde no tengan contacto con personas. No suelen salir al mundo… pero cuando salen, las cosas pueden acabar muy mal.Varios investigadores del Laboratorio de Aracnología (LATLAX), del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México acaban de descubrir que la araña violista tiene un “familiar muy cercano” que habita en regiones cálidas del centro de México.Por ahora dicho animal no tiene nombre y no se sabe gran cosa al respecto. La investigación sigue su curso con rapidez. ¿Por qué se debe investigar con prisa? Porque cualquier dato sobre ella puede ayudar a crear un antídoto para su picadura y así evitar decenas de muertes.En México habitan 36 (ahora 37) especies conocidas de araña violinista; que a su vez están dentro de las 133 especies de arácnidos Lexosceles.En todas las regiones donde habitan estas arañas se vive con el mismo miedo. Y la gente ya sabe qué hacer si cree que ha sido mordido por una: correr al hospital por el antídoto. Entre más tiempo pase, más fatales son las consecuencias.La mordida de estas arañas provoca necrosis en los tejidos además de daño importante en los órganos: riñones, intestino e hígado. Si no se atiende a tiempo, la víctima morirá inevitablemente. En total, en México hay 2,500 arañas, de las cuales 40 son de peligro.Los investigadores también alertaron del incremento de las arañas violinistas en la Ciudad de México en los últimos 10 años. Pero, ¿por qué? Se cree que esto sucede gracias a las plantas de ornato.En la CDMX es común adornar con plantas provenientes de los estados más cálidos como Morelos o Guerrero, y es ahí donde viajan estos pequeños asesinos de ocho patas.Con información de FAYERWAYER.COM