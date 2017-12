Viajar con frecuencia en avión envejece

(Tomada de la Red)

Cuántos de nosotros no disfrutamos de viajar y conocer nuevas experiencias frecuentemente; regularmente, cuando se trata de lugares lejanos, utilizamos un avión como medio de transporte, pero sabías que viajar con frecuencia puede tener consecuencias en tu salud.Investigadores de la Universidad de Surrey, asegurar que viajar usualmente, podría tener repercusiones en la salud. El número de pasajeros que van de un aeropuerto a otro aumentan cada vez más.Las personas que viajan mucho, tienden a sufrir problemas cardiovasculares y sus células envejecen más rápido de lo normal. Incluso algunas investigaciones lo relacionan con el cáncer, indica Informe21 Los ‘frequent flyers’ como los llaman, son igualmente propensos a sufrir un infarto que las personas con obesidad. Esto se debe principalmente al famoso ‘jetlag’, la falta de descanso puede afectar el ritmo cardiaco, asimismo, aumenta los niveles de colesterol en la sangre.Si se viaja en distintos usos horarios frecuentemente, es necesario recuperar esas ‘horas perdidas de sueño’ para que no afecte directamente la frecuencia cardiaca y las células.No es necesario que dejes de viajar, simplemente recupera tu descanso y no impactará en tu salud, recuerda que el exceso de fatiga podría ser letal