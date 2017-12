El invierno mantiene nuestro cerebro activo

(Tomada de la Red)

Esta época del año suele ser asociada con depresión y poca productividad. El frío comúnmente provoca ganas de quedarse en casa viendo películas, pero, contrario a lo que se cree, esta estación no tiene repercusiones negativas en el estado de ánimo ni en el rendimiento.Varios estudios revelan que los humanos son mejores lidiando con las condiciones invernales de lo que creían, indica Muy Interesante El invierno no afecta los índices de depresiónUn grupo de psicólogos realizaron un estudio para determinar si el trastorno afectivo estacional —conocido como seasonal affective disorder, SAD por sus siglas en inglés— realmente afecta el comportamiento humano. Este trastorno está basado en la teoría de que algunos casos de depresión son provocados por la reducción de Sol.El estudio, publicado en el diario Clinical Psychological Science, analizó encuestas de 34,294 adultos norteamericanos en relación a su estado de ánimo en diferentes momentos del año. Los resultados demostraron que la depresión no está relacionada con factores de altitud, estación o luz solar.La estación y el funcionamiento del cerebroPor otro lado, la investigación Seasonality in human cognitive brain responses, publicada en el diario Proceedings of the National Academy of Sciences, enfocó la investigación al funcionamiento cerebral según la época del año.La neurocirujana Christelle Meyer de la University of Liège en Bélgica, reclutó a hombres y mujeres de 28 años en diferentes meses del año para analizar su funcionamiento cerebral, atención y estado de ánimo, además se midieron sus niveles de melatonina —una hormona que influye en la regulación del sueño—.ResultadosMostraron que su desempeño en las pruebas no fue decisivo en relación a la época en que fue realizada, de hecho un porcentaje de los encuestados mostró estar más alerta en el invierno que en el verano.Así que a pesar de que los días son fríos, puedes estar seguro de que el cuerpo es capaz de soportarlo y desenvolverse de la misma manera que en épocas más cálidas.