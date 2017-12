Por ver cohete SpaceX de Elon Musk ocurre choque múltiple en California

(Tomada de la Red)

El pasado viernes el lanzamiento de un cohete de la empresa de Elon Musk Space X causó un accidente múltiple en las calles de la ciudad estadounidense de Beaumont, en el estado de California.En una grabación captada por la cámara del salpicadero de un conductor pueden verse tres automóviles chocar en una autopista de la ciudad. Y, no, no es que el proyectil cayera sobre la carretera.Aparentemente, el espectáculo que el lanzamiento dejó en el cielo distrajo a los conductores, dando así origen a la colisión múltiple registrada en la Interstate 10.Desde su publicación, el video ha reunido más de 700.000 reproducciones.El pasado 22 de diciembre Space X lanzó Falcon 9, un cohete con 10 satélites de telecomunicaciones Iridium NEXT a bordo.Según informó la empresa en su página web, la operación fue llevada a cabo con éxito desde la base de la Fuerza Aérea de E.U. de Vandenberg (California). Los satélites entraron en órbita aproximadamente una hora después del lanzamiento.