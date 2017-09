Robot dentista que ya opera en China

(Tomada de la Red)

La salud dental es importante aunque no por eso visitamos al odontólogo con frecuencia, algo que podría cambiar gracias a un robot dentista de lo más avanzado que promete ser preciso y menos atemorizante.Si vives en China y necesitas un implante dental, una máquina podría encargarse del trabajo, ya que en el país asiático ya existe un robot capaz de realizar cirugías en pacientes de carne y hueso casi sin requerir de asistencia humana.Un dentista robótico más preciso que los humanosGracias a avances en ciencia y tecnología, dentistas de todo el mundo cuentan con nuevas herramientas para mejorar la vida de sus pacientes, aunque estos profesionales ahora tiene un competidor que no se cansa y es más efectivo que sus colegas.En China un robot dentista realizó una cirugía de implante dental sin que humanos interviniesen en el proceso, por supuesto habían profesionales observando que todo saliera bien listos para entrar en acción de ser necesario, indica Informe 21 En la operación la paciente recibió 2 implantes dentales impresos en 3D para reemplazar piezas perdidas y si bien se mantuvo despierta durante la cirugía, recibió anestesia local y un calmante para evitar el pánico ante este cirujano robótico.Antes de comenzar el robot guiado por dentistas y expertos en tecnología ensayaron los movimientos para programarlos en una computadora y luego dejar que la máquina hiciera lo suyo.La primera intervención quirúrgica dental realizada en solitario por un robot dentista se dio en un hospital de la provincia china de Xian, el país asiático sufre de un grave problema por falta de profesionales dentales.Unos 400 millones de chinos requieren un implante dental, pero el año pasado se realizaron solo 1 millón de estas intervenciones, algo que debería mejorar gracias al uso de robots que además de suplir a dentistas de carne y hueso son mucho más precisos y menos propensos a los errores que sus colegas humanos.A diferencia de las personas, los robots no se ven complicados por dificultades para visualizar de forma correcta los pequeños espacios de la boca humana pudiendo maniobrar fácilmente dentro de ella y en distintos ángulos.Los dentistas robóticos no son nuevos y en los últimos años ya han trabajado como asistentes para profesionales humanos en diferentes tareas, pero es la primera vez que un androide lleva a cabo un procedimiento de principio a fin.Un gran avance para llevar la salud dental a una mayor cantidad de personas gracias a dentistas robóticos que no solo suplen la falta de odontólogos, sino que aseguran resultados más precisos sin el riesgo de los errores humanos.