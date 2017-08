Así usas Facebook según tu edad

(Tomada de la Red)

Dinos cómo usas Facebook y te diremos qué edad tienes, o al menos, podremos hacer una estimación, gracias a un nuevo estudio publicado por investigadores de la Universidad de Dakota del Norte.Los adultos de mayor edad se sienten atraídos por Facebook para ver fotos y actualizaciones de familiares y amigos, pero tienden a resistirse a usar esta red social porque están preocupados de quién puede ver su contenido, según revela una nueva investigación."La mayor preocupación de los adultos mayores es la privacidad y no por revelar demasiado, sino porque creen que hay demasiada gente por ahí que podría utilizar su información a su antojo", apunta el codirector de la Laboratorio de Investigación de Medios de Efectos de Penn State, S. Shyam Sundar. "La privacidad tiene que ver con el grado de control que sientes que tienes sobre cómo su información es compartida o distribuida".Los investigadores entrevistaron a 46 participantes que tenían entre 65 y 95 años de edad. El grupo incluyó 17 participantes masculinos y 29 mujeres participantes, todos ellos con un título universitario. Todos alegaron usar un ordenador a diario, indica Muy Interesante Los participantes argumentaron mantenerse en contacto, estar al tanto de las actualizaciones de sus contactos y compartir fotos como principales razones para usar Facebook. Sin embargo, los adultos mayores del estudio mencionaron la privacidad, así como la trivialidad de algunos posts, como razones por las que se mantenían alejados del sitio.Los usuarios jóvenes postean más; en cambio, los 'seniors' prefieren mirar lo que hacen sus contactos.Según esto, Facebook necesitaría implementar herramientas más claras de control de la privacidad para promover su uso en adultos mayores. Lo que indica, por otra parte, que los jóvenes cada vez se preocupan menos por su privacidad y, por lo general, no lo consideran un factor a tener en cuenta a la hora de utilizar una red social.No obstante, esto no significa que los adultos mayores no disfruten de la experiencia de Facebook. Mientras que los usuarios seniors están preocupados sobre quién está mirando sus publicaciones, al mismo tiempo disfrutan usando el sitio para mirar fotos y leer mensajes de amigos y familiares, según los investigadores.El estudio reveló que los jóvenes postean más; en cambio, los mayores prefieren mirar lo que hacen sus contactos."No he puesto nada en años. No necesito decir: '¡estoy comiendo!' No entiendo ese tipo de comunicación", dijo un participante a los investigadores.os investigadores, que informan de sus conclusiones en la revista Telematics and Informatics, advirtieron a los desarrolladores de Facebook de que deben centrarse en la configuración de la privacidad para aprovechar el mercado de las personas de más edad.Los investigadores sugieren que Facebook está ayudando a servir como un puente de comunicación entre las generaciones y que los jóvenes están incitando a los miembros mayores de la familia a unirse al sitio. En particular, a diferencia de los jóvenes, la mayoría de los adultos mayores fueron alentados por los miembros de la familia más jóvenes a unirse a Facebook para que puedan comunicarse.Mantener a los usuarios mayores podrían ser un recurso significativo para ayudar a impulsar el crecimiento de Facebook y otras redes sociales.