Un ingenioso perro camina con una bolsa de comida

(Tomada de la Red)

Los residentes del estado de Texas, azotado la noche del viernes por el huracán Harvey, están tratando de hacer frente al desastre y se preparan para el día después.Sin embargo, no solo lo hacen humanos: Tiele Dockens, de la ciudad tejana de Sinton, observó a un perro increíblemente ingenioso que la mañana siguiente tras la llegada del temporal caminaba por la calle con una gran bolsa de comida para perros entre los dientes.La mujer relató a 'The Huffington Post' que por la mañana mucha gente estaba en la calle o en sus patios retirando ramas, árboles y escombros que quedaron por el huracán. El perro, llamado Otis, la impresionó tanto que compartió su imagen en Facebook bajo la etiqueta "refugiado". Ella afirmó que lo veía como al resto de la gente en 'modo supervivencia'.La foto se viralizó rápidamente. Los usuarios admiraron la creatividad del can, señalando en los comentarios que se trata de un rasgo típico de Texas."Debe ser un perro de Texas, porque puede sobrevivir sin ayuda", escribió un usuario.Por su parte, Dockens descubrió que no se trata de un perro callejero y el dueño del animal le confirmó que Otis llegó a su casa de manera segura, aunque se desconoce de dónde tomó la bolsa de comida.