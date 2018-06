¡Libre como el viento! Flamenco fugitivo es visto en el sur de Texas

(Tomada de la Red)

El flamenco fugitivo No. 492 es visto en el sur de Texas, 13 años después de salir de un zoológico de Kansas con su "compañero de apareamiento".Los guardias no les habían cortado las alas y aprovecharon el clima ventoso para escapar, informó Kansas City Star.Desde entonces, los habían visto juntos en varias ocasiones, se suponía que eran una pareja de apareamiento, pero esto no se ha establecido con certeza ya que nadie está exactamente seguro del género del Nº 492, según el director de aves del zoológico, Scott Newland.También podría ser posible que HDNT, un ave más pequeña y un poco más rosada nacida en el Caribe, podría haber muerto.No. 492 llegó a los Estados Unidos en 2004 con un envío de otros 39 flamencos después de haber nacido en Tanzania, indica Daily Mail Se cree que el ave tiene alrededor de 18 años, pero podría sobrevivir en la naturaleza hasta alrededor de 50.